Warner Bros. e HBO hanno annunciato che Game of Thrones: Dragonfire è disponibile da oggi su iOS e Android, come conferma lo spettacolare trailer di lancio che trovate qui sotto. Il gioco può essere scaricato gratuitamente da App Store o Google Play.

In Dragonfire avremo l'opportunità di vestire i panni di un cavaliere dei draghi impegnato nella conquista del Continente Occidentale, attraverso un sistema di combattimento tattico basato su griglie e controllo territoriale, con l'obiettivo finale di dominare Approdo del Re.

"Siamo entusiasti di offrire Game of Thrones: Dragonfire ai giocatori mobile, con un'esperienza strategica immersiva che rispecchia autenticamente House of the Dragon", ha dichiarato JB Perrette, CEO e Presidente Global Streaming and Games di Warner Bros. Discovery.

"Il nostro team di Warner Bros. Boston ha fatto un lavoro incredibile nel creare un gioco dove i fan possono ritrovare il mondo del Trono di Spade, costruire la loro eredità, forgiare alleanze e definire la propria battaglia per il Continente occidentale."