Warner Bros. e HBO hanno annunciato che Game of Thrones: Dragonfire è disponibile da oggi su iOS e Android, come conferma lo spettacolare trailer di lancio che trovate qui sotto. Il gioco può essere scaricato gratuitamente da App Store o Google Play.
In Dragonfire avremo l'opportunità di vestire i panni di un cavaliere dei draghi impegnato nella conquista del Continente Occidentale, attraverso un sistema di combattimento tattico basato su griglie e controllo territoriale, con l'obiettivo finale di dominare Approdo del Re.
"Siamo entusiasti di offrire Game of Thrones: Dragonfire ai giocatori mobile, con un'esperienza strategica immersiva che rispecchia autenticamente House of the Dragon", ha dichiarato JB Perrette, CEO e Presidente Global Streaming and Games di Warner Bros. Discovery.
"Il nostro team di Warner Bros. Boston ha fatto un lavoro incredibile nel creare un gioco dove i fan possono ritrovare il mondo del Trono di Spade, costruire la loro eredità, forgiare alleanze e definire la propria battaglia per il Continente occidentale."
Un'esperienza strategica a sfondo fantasy
Annunciato alcune settimane fa, Game of Thrones: Dragonfire consente di "comandare i draghi ed esplorare le scelte che definiscono il futuro del Continente occidentale", ha spiegato Matt Read, Vicepresidente e Responsabile dello Studio di Warner Bros. Games Boston. "Ci siamo impegnati a creare un gioco che rispetti l'universo amato dai fan ma che al contempo li lasci giocare a modo loro."
Ambientato nel cuore della guerra civile Targaryen, Dragonfire permette ai giocatori di crescere come cavalieri di draghi, partendo dalla schiusa delle uova fino al controllo di creature leggendarie. Il roster iniziale include ventotto draghi, tra cui Caraxes e Syrax, insieme a nuove creature originali create appositamente per il gioco.
Ogni drago possiede abilità uniche, sinergie con le truppe e caratteristiche strategiche che permettono approcci differenti alla conquista del territorio. Le battaglie consentono di schierare fino a cinque armate guidate dai draghi, combinando assalti, difese e manovre tattiche sulla mappa a griglia.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.