Un utente ha riscattato su Steam una chiave di Half-Life stampata sul CD dopo 27 anni: sono eterne?

Un utente di Reddit ha raccontato di aver ricevuto in regalo una copia originale su CD di Half-Life, risalente a circa 27 anni fa. La sorpresa è arrivata quando ha inserito la chiave CD su Steam: nonostante il tempo trascorso, il codice è stato accettato e ha consentito di ottenere una copia digitale perfettamente funzionante dello storico sparatutto di Valve, con suo sommo stupore.