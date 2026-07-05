Un utente ha riscattato su Steam una chiave di Half-Life stampata sul CD dopo 27 anni: sono eterne?

Un utente di Reddit ha raccontato di aver ricevuto in regalo una copia originale su CD di Half-Life, risalente a circa 27 anni fa. La sorpresa è arrivata quando ha inserito la chiave CD su Steam: nonostante il tempo trascorso, il codice è stato accettato e ha consentito di ottenere una copia digitale perfettamente funzionante dello storico sparatutto di Valve, con suo sommo stupore.
Senza scadenza
La vicenda ha riacceso i fari sulle chiavi Steam. In linea generale, questi codici non hanno una scadenza: se non vengono riscattati, possono rimanere validi anche per molti anni.
A 27 year old code worked!? (Reposted)
by u/Frostychill123 in Steam
Esistono però alcune eccezioni. Le chiavi distribuite per versioni alfa o beta hanno normalmente una durata limitata, mentre quelle ottenute attraverso canali illeciti possono essere revocate dagli editori. In alcuni casi sono gli stessi publisher a indicare una data di scadenza, oltre la quale il codice può non essere più valido. Anche le chiavi destinate alla stampa o ai tester possono essere disattivate manualmente una volta terminato il periodo di prova, per motivi tecnici o commerciali.
Si tratta comunque di situazioni relativamente rare. Nella maggior parte dei casi, una chiave Steam inutilizzata continua a essere valida per anni, come dimostrato proprio il caso della copia originale di Half-Life.
L'episodio si inserisce inoltre nel più ampio dibattito sulla conservazione dei videogiochi e sul possesso delle copie digitali. Se da un lato le chiavi Steam possono mantenere la loro validità per decenni, dall'altro le licenze digitali restano soggette a condizioni d'uso diverse rispetto ai supporti fisici tradizionali. Una discussione tornata d'attualità anche nel mondo delle console, dove si parla sempre più spesso del futuro dei giochi su disco, mentre su PC la transizione al digitale è ormai una realtà consolidata da molti anni.
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