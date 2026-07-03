Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, i giochi PlayStation più venduti del 2026 sono quasi tutti in formato digitale, con le versioni fisiche in netto svantaggio: un'ulteriore conferma del perché Sony abbia annunciato l'abbandono dei dischi a partire dal 2028.
EA Sports FC 26 è stato il gioco di maggior successo dell'anno su PlayStation, anche grazie all'entusiasmo legato ai Mondiali, e a quanto pare solo il 12% delle copie vendute sono state in formato fisico.
Al secondo posto di questa classifica troviamo Resident Evil Requiem, che ha venduto 3,5 milioni di copie su PS5, di cui solo il 27,8% su disco; e poi c'è ARC Raiders, che quest'anno ha venduto 2,1 milioni di copie su PS5 generando circa 80 milioni di dollari, e che è disponibile soltanto in digitale.
007 First Light è il quarto gioco più venduto dell'anno su PlayStation, con i suoi due milioni di unità, ma anche qui il divario è evidente, con solo il 21% delle copie in formato fisico.
E la lista continua
Pearl Abyss ha superato quota sei milioni di copie vendute, di cui 1,9 milioni su PS5: la piattaforma di maggior successo per il titolo di Pearl Abyss dopo Steam, ma le unità su disco non superano il 19,9% del totale e il resto è tutto in digitale.
Chiudono la lista Forza Horizon 5, che non è disponibile in formato retail, e Ghost of Yotei, che si pone come il gioco con il rapporto più favorevole per gli estimatori del fisico: il 35,4% delle vendite è stato su disco.
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