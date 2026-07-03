Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, i giochi PlayStation più venduti del 2026 sono quasi tutti in formato digitale, con le versioni fisiche in netto svantaggio: un'ulteriore conferma del perché Sony abbia annunciato l'abbandono dei dischi a partire dal 2028.

EA Sports FC 26 è stato il gioco di maggior successo dell'anno su PlayStation, anche grazie all'entusiasmo legato ai Mondiali, e a quanto pare solo il 12% delle copie vendute sono state in formato fisico.

Al secondo posto di questa classifica troviamo Resident Evil Requiem, che ha venduto 3,5 milioni di copie su PS5, di cui solo il 27,8% su disco; e poi c'è ARC Raiders, che quest'anno ha venduto 2,1 milioni di copie su PS5 generando circa 80 milioni di dollari, e che è disponibile soltanto in digitale.

007 First Light è il quarto gioco più venduto dell'anno su PlayStation, con i suoi due milioni di unità, ma anche qui il divario è evidente, con solo il 21% delle copie in formato fisico.