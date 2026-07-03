Sony accusata di monopolio per il PlayStation Store: si è svolta la prima udienza

Una causa simile, che però si è svolta negli Stati Uniti, ha visto Sony patteggiare per una somma pari a 7,85 milioni di dollari. Più dell'entità della sanzione, tuttavia, il punto in questo caso è stato il precedente che si è venuto a creare.

Siamo dunque ancora agli inizi di un procedimento che potrebbe richiedere molto tempo, ma nel caso in cui il tribunale dovesse pronunciarsi in favore dell'associazione, Sony potrebbe essere obbligata ad aprire il mercato digitale di PlayStation ad altri operatori , come accaduto di recente ad Apple.

Al termine della fase preliminare, il Tribunale Distrettuale di Midden-Nederland avrà a disposizione alcuni mesi per stabilire se la causa possa essere considerata ammissibile , dopodiché si passerà a esaminare effettivamente il merito delle accuse mosse contro l'azienda giapponese.

Sony è stata accusata di monopolio per il PlayStation Store nell'ambito di una class action partita lo scorso anno nei Paesi Bassi. Ebbene, il procedimento è stato aggiornato: l'associazione per la tutela dei consumatori Stichting Massaschade & Consument ha annunciato che si è svolta la prima udienza .

Si parla anche di "Sony Tax"

Come detto, la situazione di Sony e del PlayStation Store appare simile allo scontro fra Apple e Unione Europea, nel senso che anche qui c'è uno store accusato di monopolio e la richiesta di un'apertura che tuttavia viene anche accompagnata dalla cosiddetta "Sony Tax".

GTA 6 è il gioco più prenotato su PlayStation Store

Si tratta fondamentalmente di una stima del sovrapprezzo che gli utenti olandesi avrebbero pagato a Sony acquistando giochi digitali su PlayStation Store, e che stando alle stime ammonterebbe a oltre 400 milioni di euro.

"Il fatto che Sony abbia vinto la competizione nel mercato delle console non è di per sé qualcosa a cui ci opponiamo", ha dichiaratoLucia Melcherts, presidente di Stichting Massaschade & Consument. "Ciò che conta è che Sony utilizzi questa posizione dominante per escludere qualsiasi altro venditore."

"Un gioco digitale per PlayStation non può essere acquistato da nessuna parte al di fuori del PlayStation Store, quindi semplicemente non esiste alcuna pressione esterna sui prezzi. Una volta che si entra nell'ecosistema digitale di Sony, si è alla mercé di qualsiasi prezzo e condizione che Sony decide di imporre, oggi e in futuro."