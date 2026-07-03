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Ecco gli orari di sblocco di DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni

id Software e Bethesda hanno annunciato gli orari di sblocco di Rivelazioni, la nuova espansione di DOOM: The Dark Ages.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/07/2026
Un artwork di DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni

id Software e Bethesda hanno annunciato gli orari di sblocco di DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni, che sarà disponibile in Italia a partire dalle 18.00 del 7 luglio: mancano ormai pochi giorni al lancio dell'attesa espansione su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Sviluppata nell'arco di oltre un anno e pensata come una sfida aggiuntiva per gli utenti che hanno completato la campagna di The Dark Ages, Rivelazioni parte esattamente dalla fine del gioco base per raccontarci una storia inedita con il DOOM Slayer ancora una volta protagonista assoluto.

A fare da sfondo all'espansione c'è l'ambientazione inedita del Purgatorio, dove il potente guerriero si ritrova a doversi "purificare" ma a modo suo, ovverosia facendo a pezzi un'enorme quantità di nemici e lavandosi nel loro sangue.

Rivelazioni è l'espansione naturale di Doom: The Dark Ages Rivelazioni è l'espansione naturale di Doom: The Dark Ages

A confermare l'ambizione di questo pacchetto c'è anche il dato relativo alla durata: stando alle parole degli sviluppatori, Rivelazioni potrebbe richiedervi dalle dieci alle dodici ore per essere portata a termine.

Un nuovo capitolo per il DOOM Slayer

Annunciata solo poche settimane fa, l'espansione Rivelazioni di DOOM: The Dark Ages porta dunque avanti la trama con nuovi, inaspettati sviluppi e introduce un'arma inedita, la Lancia a Catena: uno strumento capace di aggiungere varietà e freschezza al gameplay tipico della saga.

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Più difficile, con tanti nuovi nemici, un rinnovato focus sull'esplorazione e un sistema di movimento orientato a una maggiore rapidità rispetto al passato, Rivelazioni si pone l'obiettivo di coinvolgere ed entusiasmare tutti quelli che hanno apprezzato The Dark Ages.

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