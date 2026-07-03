Ecco gli orari di sblocco di DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni

id Software e Bethesda hanno annunciato gli orari di sblocco di DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni, che sarà disponibile in Italia a partire dalle 18.00 del 7 luglio: mancano ormai pochi giorni al lancio dell'attesa espansione su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Sviluppata nell'arco di oltre un anno e pensata come una sfida aggiuntiva per gli utenti che hanno completato la campagna di The Dark Ages, Rivelazioni parte esattamente dalla fine del gioco base per raccontarci una storia inedita con il DOOM Slayer ancora una volta protagonista assoluto.

A fare da sfondo all'espansione c'è l'ambientazione inedita del Purgatorio, dove il potente guerriero si ritrova a doversi "purificare" ma a modo suo, ovverosia facendo a pezzi un'enorme quantità di nemici e lavandosi nel loro sangue.

A confermare l'ambizione di questo pacchetto c'è anche il dato relativo alla durata: stando alle parole degli sviluppatori, Rivelazioni potrebbe richiedervi dalle dieci alle dodici ore per essere portata a termine.