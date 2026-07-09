DOOM: The Dark Ages - Revelations è stato presentato in video dal game director

Il game director di DOOM: The Dark Ages, Hugo Martin, è comparso in video per presentare Revelations, l'entusiasmante espansione dell'ultimo capitolo della serie sparatutto che, sulla carta, si pone come l'apice di trent'anni di esperienza.

"Questa è la sintesi di trent'anni di DOOM", ha detto Martin. "Pensiamo che sia davvero la migliore esperienza che abbiamo mai creato. Non voglio creare troppo entusiasmo, anche se probabilmente l'ho già fatto, ma credo davvero che sia qualcosa di speciale."

L'espansione è nata dall'idea di combinare il sistema di combattimento di The Dark Ages con alcune delle tecniche di movimento di DOOM Eternal: il team di sviluppo ha lavorato a questo concept per oltre un anno, fino a raggiungere un risultato che il game director non esita a definire "davvero speciale".

"Quello che state vedendo si rivolge alle cinture nere, agli appassionati dei giochi d'azione", ha affermato Martin. "Come accade nelle migliori espansioni action, il tetto massimo di abilità continua a salire, e Revelations non fa eccezione."