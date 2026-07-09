Il controller per Switch, PC e mobile con un design ispirato a Zelda è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller per Switch, PC e mobile con un designa a tema Zelda: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo finale d'acquisto di 36,09€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il controller Palpow è progettato per offrire una soluzione versatile ai giocatori che utilizzano più dispositivi. La compatibilità estesa permette di utilizzarlo con Nintendo Switch, iOS, Android e PC, rendendolo adatto a diverse piattaforme di gioco, sia in mobilità sia a casa.