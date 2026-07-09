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Il controller per Switch, PC e mobile con un design ispirato a Zelda è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller per Switch, PC e mobile.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   09/07/2026
Controller Switch e PC

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller per Switch, PC e mobile con un designa a tema Zelda: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo finale d'acquisto di 36,09€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il controller Palpow è progettato per offrire una soluzione versatile ai giocatori che utilizzano più dispositivi. La compatibilità estesa permette di utilizzarlo con Nintendo Switch, iOS, Android e PC, rendendolo adatto a diverse piattaforme di gioco, sia in mobilità sia a casa.

Ulteriori dettagli sul controller

Durante l'utilizzo su PC è importante considerare alcune caratteristiche specifiche. La disposizione dei pulsanti XYAC differisce rispetto allo schema normalmente adottato dai controller Xbox compatibili con computer, quindi alcuni utenti potrebbero preferire una rimappatura dei comandi in base alle proprie abitudini. Inoltre, i trigger del controller sono digitali e non analogici, una soluzione simile a quella presente sul Pro Controller Nintendo Switch.

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Uno degli elementi distintivi del controller Palpow è il display illuminato nascosto. La superficie del dispositivo presenta un design integrato con effetti luminosi: quando i LED sono spenti, il controller mantiene un aspetto completamente nero e discreto. Attivando l'illuminazione, invece, il motivo nascosto a tema Zelda prende vita creando un effetto visivo più coinvolgente durante le sessioni di gioco serali.

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