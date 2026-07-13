DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni ha ricevuto voti molto alti nelle prime recensioni

È un periodo oscuro per id Software, che è stata colpita in maniera pesante dall'enorme numero di licenziamenti effettuati da Microsoft alla divisione Xbox, eppure proprio in questi giorni sembra aver confezionato uno dei migliori prodotti di questo periodo sul mercato videoludico, visto che l'espansione DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni ha ricevuto voti davvero molto alti nelle prime recensioni.
Le recensioni sono ancora poche, tanto che il titolo non ha nemmeno un Metascore segnalato su Metacritic per la scarsità di testate che hanno pubblicato una propria valutazione numerica specifica ed è possibile che restino tali perché non sempre un'espansione viene sottoposta a recensione standard. Tuttavia, su OpenCritic possiamo già vedere una valutazione media di 90, con il 100% dei critici che consigliano l'acquisto del pacchetto aggiuntivo per DOOM: The Dark Ages, che evidentemente ha fatto centro.
Annunciata con trailer e data di uscita nel corso dell'Xbox Games Showcase 2026, Rivelazioni è una grossa espansione che introduce una nuova campagna e vari altri elementi.
Un grande successo, almeno di critica
A quanto pare, questa nuova introduzione è particolarmente piaciuta alle testate che hanno pubblicato le prime recensioni, tanto da far diventare DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni uno dei titoli con la valutazione più alta di questo periodo dell'anno.
Ovviamente non è un acquisto standalone, ma il pacchetto completo con il gioco principale assume ora ulteriore valore, considerando anche la grande qualità del gioco base.
Queste sono alcune delle prime valutazioni viste finora:
- Digitale Anime - 9,5/10
- DayOne - 9,5/10
- ZdobywcyGier.eu - 9,5/10
- IGN - 9/10
- Sector - 9/10
- Hobby Consolas - 85/100
- PowerUp! - 8,5/10
Questo rende ancora più beffardo l'attuale stato in cui si trova id Software, tra i team più colpiti dai licenziamenti effettuati nei giorni scorsi, perché si tratta di uno studio che ha comunque sempre mantenuto un livello qualitativo davvero notevole per le proprie produzioni.
Nonostante i tagli, id Software ha riferito nei giorni scorsi di essere ancora operativa e di essere sostanzialmente tornata alle dimensioni che aveva all'epoca del DOOM reboot del 2016.
Vari insider, tra cui Tom Warren e Jason Schreier, hanno riferito che il team non è stato declassato e che ci sarebbe già un nuovo DOOM in sviluppo, mentre il motore id Tech non è stato abbandonato.