DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni ha ricevuto voti molto alti nelle prime recensioni

È un periodo oscuro per id Software, che è stata colpita in maniera pesante dall'enorme numero di licenziamenti effettuati da Microsoft alla divisione Xbox, eppure proprio in questi giorni sembra aver confezionato uno dei migliori prodotti di questo periodo sul mercato videoludico, visto che l'espansione DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni ha ricevuto voti davvero molto alti nelle prime recensioni.

Le recensioni sono ancora poche, tanto che il titolo non ha nemmeno un Metascore segnalato su Metacritic per la scarsità di testate che hanno pubblicato una propria valutazione numerica specifica ed è possibile che restino tali perché non sempre un'espansione viene sottoposta a recensione standard. Tuttavia, su OpenCritic possiamo già vedere una valutazione media di 90, con il 100% dei critici che consigliano l'acquisto del pacchetto aggiuntivo per DOOM: The Dark Ages, che evidentemente ha fatto centro.

Annunciata con trailer e data di uscita nel corso dell'Xbox Games Showcase 2026, Rivelazioni è una grossa espansione che introduce una nuova campagna e vari altri elementi.