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Un nuovo DOOM sarebbe già in sviluppo presso id Software: non è stata declassata, pare

Emergono ulteriori conferme sullo stato di salute di id Software, che non sarebbe stata declassata a team di supporto e avrebbe anzi già un nuovo DOOM in sviluppo in fase preliminare.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/07/2026
Doomguy, il protagonista di DOOM

Con il passare delle ore emergono ulteriori informazioni sulla situazione interna di id Software, uno dei team di Xbox che sembra sia stato maggiormente colpito dai licenziamenti fino a far temere per la sua tenuta a lungo termine: sembra tuttavia che lo studio non sia stato declassato a team di supporto e che ci sia anche un nuovo DOOM già in sviluppo.

A riferire le informazioni in questione è Tom Warren, giornalista di The Verge, che di fatto ribadisce quanto era stato affermato in precedenza anche da Jason Schreier di Bloomberg, dunque si tratta di voci di corridoio ma che partono da fonti considerate alquanto affidabili.

I licenziamenti all'interno di id Software sono stati drammatici, avendo portato a un taglio di gran parte del personale fino a definire "polverizzato" il team tecnico, ma sembra che lo studio stia comunque andando avanti.

Novità in arrivo al QuakeCon 2026?

Già nelle ore scorse, attraverso un messaggio ufficiale, id Software aveva confermato di essere comunque in salute ed essere tornata, sostanzialmente, alle dimensioni che aveva all'epoca del lancio del reboot di DOOM nel 2016, oggi emergono ulteriori dettagli.

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"Sebbene i licenziamenti siano stati profondi, da quanto ho appreso i cambiamenti non hanno trasformato id in un team di supporto", ha riferito Warren, "Al contrario, sono ora nelle prime fasi di sviluppo di un nuovo DOOM".

John Carmack commenta i licenziamenti di id Software: "I giochi devono avere successo, non solo essere amati" John Carmack commenta i licenziamenti di id Software: I giochi devono avere successo, non solo essere amati

È molto probabile che qualche informazione sui prossimi progetti di id Software possa emergere già il mese prossimo durante la Quakecon 2026, che si prospetta peraltro come una grande celebrazione per i 35 anni del team.

Si tratta di notizie confortanti, ovviamente, ma che non smentiscono gli enormi tagli effettuati allo studio, che ha di fatto subito un ridimensionamento. Fortunatamente, sembra che questo non comporti l'abbandono del motore id Tech né le operazioni all'interno dello studio.

C'è anche da dire che un'altra ampia mandata di licenziamenti è già prevista nei prossimi mesi, dunque la situazione all'interno degli studi di Xbox è ancora piuttosto precaria, in attesa di ulteriori sviluppi.

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