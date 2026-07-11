Un nuovo DOOM sarebbe già in sviluppo presso id Software: non è stata declassata, pare

Con il passare delle ore emergono ulteriori informazioni sulla situazione interna di id Software, uno dei team di Xbox che sembra sia stato maggiormente colpito dai licenziamenti fino a far temere per la sua tenuta a lungo termine: sembra tuttavia che lo studio non sia stato declassato a team di supporto e che ci sia anche un nuovo DOOM già in sviluppo.

A riferire le informazioni in questione è Tom Warren, giornalista di The Verge, che di fatto ribadisce quanto era stato affermato in precedenza anche da Jason Schreier di Bloomberg, dunque si tratta di voci di corridoio ma che partono da fonti considerate alquanto affidabili.

I licenziamenti all'interno di id Software sono stati drammatici, avendo portato a un taglio di gran parte del personale fino a definire "polverizzato" il team tecnico, ma sembra che lo studio stia comunque andando avanti.