Cosa giocherete questo weekend? Assassin's Creed Black Flag Resynced o DOOM: TDA Rivelazioni?

Questa è stata anche una settimana che ha visto l'arrivo di un paio di titoli di notevole spessore con altri che si profilano già all'orizzonte, ma come sempre il problema è l'imponente backlog che grava sulle nostre teste e che rende impossibile prendersi una pausa.

Le recenti notizie potrebbero aver fiaccato lo spirito da appassionati di videogiochi, fra l'abbandono annunciato del mercato fisico da parte di Sony e i tremendi licenziamenti in casa Xbox, ma nel frattempo i giochi continuano a uscire e le occasioni per dedicarsi all'aspetto migliore di questo hobby, ovvero il trovarsi di fronte allo schermo con un controller in mano, fortunatamente non mancano.

Siamo sempre più in piena estate ma la nostra passione ci porta ad avere sempre meno tempo per uscire fuori a toccare un po' di erba o di sabbia, dunque a prescindere da dove vi troviate la domanda resta sempre la stessa: cosa giocherete questo weekend?

Qualche possibile scelta

Il gioco di maggior richiamo di questi giorni è sicuramente Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il remake del quarto capitolo della serie, che ripropone uno dei titoli più apprezzati nel lungo franchise di Ubisoft con una forma tecnica completamente rinnovata.

Come abbiamo spiegato nella nostra recensione dedicata, Resynced non si limita a rivedere la grafica dell'originale ma effettua un'operazione di rilancio più completa, comprensiva di nuove parti di storia inedite e un nuovo sistema di combattimento che tiene conto delle ultime evoluzioni della serie.

L'altro titolo di spicco di questa settimana è stato DOOM: The Dark Ages - Rivelazioni, una grossa espansione per lo sparatutto in prima persona di id Software che porta nuovi elementi narrativi e soprattutto nuovi livelli, l'arma inedita Chain Spear e altre novità.

In sostanza, si pone come una sorta di fusione tra le caratteristiche di The Dark Ages e quelle di Eternal, in particolare per quanto riguarda il sistema di movimento all'interno dei livelli, oltre alle abilità introdotte dalla nuova arma in questione.

Tra le altre uscite di questa settimana si segnala l'arrivo di Outward 2, mentre per il resto non si rilevano altre novità di rilievo, ma molte sono già emerse nei giorni scorsi.

Tornando alle settimane precedenti, ricordiamo infatti Rhythm Paradise Groove e Star Fox su Nintendo Switch 2, probabilmente ancora in corso per gli utenti della console Nintendo, così come Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition.

Spostandoci tra PC e console, nelle ultime settimane sono emersi anche The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, il fenomenale Meccha Chameleon e Gothic 1 Remake, dunque le scelte davvero non mancano. Cosa giocherete dunque in questo fine settimana?