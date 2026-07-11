Atelier Yumia si aggiorna su Nintendo Switch 2 con vari miglioramenti tecnici

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & Envisioned Land su Nintendo Switch 2, che porta il software alla versione 1.6.1 con diversi miglioramenti tecnici applicati per la versione sulla nuova console.
Pubblicato nelle ore scorse, l'aggiornamento contiene elementi specifici per Nintendo Switch 2 ma anche alcuni aggiustamenti applicati alla versione per Switch 1, dunque risulta un update molto importante per tutti i possessori del gioco su una o l'altra piattaforma.
In particolare, vengono aggiunte nuove opzioni per le performance e vengono migliorate le prestazioni in generale sul fronte del frame-rate per quanto riguarda Switch 2, con miglioramenti evidenti su questa piattaforma.
Una versione Switch 2 ulteriormente migliorata
In generale, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & Envisioned Land presenta già diversi miglioramenti su Nintendo Switch 2, in linea di massima con una risoluzione aumentata e frame-rate migliorato, oltre a un accorciamento generale dei tempi di caricamento.
Con l'aggiornamento 1.6.1 vengono applicati altri aggiustamenti che vanno dunque a migliorare ulteriormente le prestazioni sulla console.
In particolare, questi sono gli aspetti che vengono modificati con l'applicazione dell'update:
- È stata aggiunta un'opzione per le impostazioni delle prestazioni nella versione per Nintendo Switch 2, nella scheda "Grafica" del menu delle opzioni
- Sono stati apportati miglioramenti per ridurre i cali di frame rate e il rallentamento dell'elaborazione nella versione per Nintendo Switch 2 del gioco
- È stato risolto un bug che causava ritardi o arresti anomali nella versione per Nintendo Switch del gioco quando ci si trovava nei pressi del Villaggio costiero abbandonato
- È stato risolto un bug che causava l'arresto anomalo della versione per Nintendo Switch del gioco durante il viaggio rapido verso il Villaggio costiero abbandonato
- È stato risolto un bug che causava l'arresto anomalo del gioco durante l'avanzamento rapido della sintesi
- Modifiche minori e correzioni di bug
Nel frattempo, Koei Tecmo ha annunciato Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories come nuovo capitolo della serie, a quanto pare nato proprio dalla lezione appresa da Gust con Atelier Yumia.