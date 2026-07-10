Microsoft parla dei licenziamenti in id Software: il motore id Tech non è stato abbandonato

Per ricapitolare: secondo un avviso WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification Act), id Software ha licenziato 136 dipendenti, oltre la metà della forza lavoro della sede principale di Austin . Un ex dipendente ha descritto la situazione come un "bagno di sangue" , definendo la compagnia "polverizzata", mentre altre fonti parlano di una forte riduzione del team QA e, soprattutto, dell'eliminazione dell'intero staff tecnico dedicato a id Tech, uno dei motori grafici più rinomati dell'industria.

Un portavoce di Microsoft ha smentito le voci secondo cui, dopo i recenti tagli al personale in id Software , il team autore di DOOM e Quake, non ci sarebbe più praticamente nessuno al lavoro sul motore proprietario id Tech .

Il chiarimento di Microsoft

In una nota inviata a Window Central, la compagnia afferma che "Ci sono dozzine di persone che lavorano su id Tech in diverse sedi. Le voci secondo cui in Texas sarebbe rimasta una sola persona non sono accurate.

Anche le fonti del giornalista Jez Corden affermano che lo studio, nonostante gli enormi tagli al personale, continuerà a utilizzare l'id Tech, senza imporre forzatamente l'uso di un motore "generico", come l'Unreal Engine 5, come suggerito da alcune indiscrezioni.

"Secondo le mie fonti, resta una solida base di competenze dedicate a id Tech sia all'interno di id Software sia in MachineGames", afferma Corden. "Mi è stato inoltre riferito che Microsoft non ha alcuna intenzione di imporre a questi studi il passaggio forzato a Unreal Engine, nonostante il motore di Epic sia ormai diventato la scelta predefinita per Microsoft e per molti altri sviluppatori di titoli tripla A."