Microsoft ha licenziato 136 dipendenti di id Software, gli autori di DOOM, Quake e Wolfenstein

Sin dall'annuncio dell'enorme ondata di licenziamenti avviata da Microsoft in questi giorni erano circolate voci a dir poco preoccupanti riguardo a id Software , lo studio autore di Doom, Quake e Wolfenstein. Voci che ora trovano conferma ufficiale.

Licenziata la maggior parte dello studio?

Come riportato da Game Developer, 96 di questi licenziamenti riguardano la sede di id Software a Richardson, Texas, ai quali si aggiungono 40 lavoratori da remoto che fanno riferimento a quello stesso ufficio, per un totale di 136 posizioni eliminate. I restanti 22 licenziamenti hanno colpito l'ufficio di Bethesda Game Studios ad Austin.

Nei giorni scorsi, diverse informazioni avevano già delineato un quadro critico. Il giornalista di Bloomberg Jason Schreier e l'ex Bethesda Jeff Gardiner avevano inizialmente parlato di 95 licenziamenti all'interno di id Software, un taglio estremamente pesante per uno studio che non è mai stato particolarmente grande. Tra le figure colpite spiccava l'eliminazione dell'intero staff tecnico e una forte riduzione del team QA.

Alcune fonti interne citate da Game Developer stimavano che quei tagli rappresentassero circa la metà del personale. Ora che il conteggio ufficiale è salito a 136 dipendenti (e non sono da escludere ulteriori riduzioni nelle prossime settimane), è lecito supporre che id Software abbia perso una porzione enorme del proprio organico, probabilmente ben oltre la metà dello studio.

La nota positiva,sempre nel campo delle indiscrezioni, è che Microsoft sembrerebbe intenzionata a continuare a puntare su id Software. Secondo quanto riportato da Schreier e Gardiner, il colosso di Redmond vorrebbe aumentare la frequenza delle uscite delle serie storiche dello studio, come Doom, Quake e Wolfenstein, adottando un ritmo più serrato rispetto al passato.