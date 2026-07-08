Vita da vampiri ma in relax: Moonlight Peaks in sconto su Instant Gaming

Abbracciare la tranquilla routine di una cittadina magica nei panni di un giovane vampiro è l'offerta centrale di una delle produzioni indipendenti più curiose per gli amanti dei cozy game. Chi vuole lasciarsi alle spalle la classica fattoria bucolica per dedicarsi a colture stregate e incantesimi ha l'opportunità di portarsi a casa Moonlight Peaks risparmiando sulla spesa complessiva. Il titolo, associato a un prezzo di listino italiano di 35,00€, scende a 22,99€ IVA esclusa sul portale, raggiungendo un prezzo finale di 28,05€ IVA inclusa una volta aggiunte le tasse nel carrello. La riduzione mostrata dal sito si attesta al 34%, mentre il risparmio calcolato sul prezzo finale comprensivo di imposte si fissa al 19,86%. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Coltivare la notte e fare amicizia con i licantropi

La struttura di Moonlight Peaks si inserisce nel fortunato filone dei simulatori agricoli e sociali, ma ribalta l'estetica solare classica per sposare atmosfere notturne e deliziosamente gotiche. Nei panni di un vampiro che cerca di dimostrare il proprio valore a un padre decisamente esigente (nientemeno che il Conte Dracula), il giocatore deve gestire la propria tenuta, coltivare piante magiche, preparare pozioni e padroneggiare l'arte del mutamento di forma. La cittadina è popolata da creature mitiche come licantropi, streghe e fantasmi, ciascuna dotata di linee narrative dedicate e routine che si sviluppano rigorosamente dopo il tramonto, offrendo una variante tematica molto fresca a una formula di gioco collaudata.

Per chiunque cerchi un'avventura rilassante ma caratterizzata da una forte identità visiva, l'offerta su Moonlight Peaks costituisce un ottimo incentivo per scoprire un piccolo mondo nascosto a un prezzo più accessibile.