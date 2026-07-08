Kindle Unlimited: sfrutta la nuova promo a 29,97 € per 6 mesi o provalo gratis per 30 giorni

Se ami leggere, puoi sfruttare la nuova promo di Kindle Unlimited , disponibile per sei mesi a soli 29,97 € invece di 59,94 €. In alternativa, se non l'hai ancora fatto, puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni e annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. I vantaggi di Kindle Unlimited sono diversi e potrai recuperare una serie di romanzi imperdibili. Vediamo ulteriori dettagli di seguito.

Tanti eBook da recuperare

Questo servizio ti permetterà di leggere milioni di eBook di ogni genere, in modo da soddisfare ogni tua preferenza. Le opzioni sono davvero infinite e sono presenti anche saghe famosissime, come Harry Potter o i fumetti di Paul Tobin legati all'universo di The Witcher. Un'altra opzione dedicata ai più nerd è Dungeon Crawler Carl, un'avventura che combina narrativa e meccaniche e ambienti tipici dei giochi di ruolo, come missioni, punti esperienza, obiettivi e altro ancora.

Kindle Unlimited

Si tratta quindi dell'occasione perfetta per accedere a ben sei mesi di lettura senza spendere troppo. Ricordiamo anche che Amazon Audible è disponibile gratuitamente per tre mesi, ma l'offerta sta per scadere. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.