Cavalcando nel selvaggio West spendendo pochissimo: Red Dead Redemption 2 in offerta su Instant Gaming

Vivere l'epopea al tramonto della banda di Dutch van der Linde rimane un'esperienza fondamentale per qualunque appassionato di storie mature e mondi aperti vivi. Chi gioca su console Xbox e non ha ancora incrociato il destino di Arthur Morgan può rimediare sfruttando un taglio di prezzo importante rispetto al listino originale italiano di 60,00€ di Red Dead Redemption 2. Il gioco viene infatti proposto a 13,99€ tasse escluse, arrivando a un costo finale di 17,07€ IVA inclusa al momento del check-out. Questa promozione assegna al titolo il ribasso del 77% segnalato sul portale, che equivale a uno sconto del 71,55% calcolato sul prezzo finale comprensivo di imposte. Potete fare vostro questo biglietto per la frontiera cliccando sul box informativo presente in alto o visitando il link diretto alla pagina prodotto .

Un viaggio generazionale ottimizzato per Series X|S

Benché la chiave digitale sia originariamente legata alla versione Xbox One, il sistema di retrocompatibilità della console permette di godersi Red Dead Redemption 2 senza alcun problema anche sulle ammiraglie Xbox Series X e Xbox Series S, beneficiando di tempi di caricamento ridotti e di una stabilità d'insieme eccellente. Sulla pagina dello store sono accessibili sia la Standard Edition che la Ultimate Edition; quest'ultima integra una serie di incentivi pensati per la componente multiplayer oltre a una rapina in banca esclusiva e un cavallo aggiuntivo per la campagna in singolo. Tuttavia, l'avventura base offre già da sola una mole di contenuti talmente monumentale da rendere il valore percepito incredibilmente alto rispetto alla spesa richiesta.

A diversi anni dal debutto sul mercato, l'opera di Rockstar Games continua a rappresentare il punto di riferimento assoluto per la costruzione dei mondi aperti. La mappa di Red Dead Redemption 2 non è un semplice sfondo per le missioni, ma un ecosistema pulsante dove la fauna si comporta in modo realistico e i personaggi non giocanti reagiscono dinamicamente alla reputazione e all'aspetto del protagonista. Dalle vette innevate delle montagne fino alle paludi afose del sud, ogni regione racconta una storia di decadenza e libertà selvaggia, supportata da una sceneggiatura monumentale che trascina il giocatore in uno dei racconti più drammatici e memorabili dell'intera storia del medium.