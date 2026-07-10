La CEO di Xbox Asha Sharma nominata consulente della Federal Reserve USA per "Lavoro e Produttività"

Nelle scorse ore la Federal Reserve ha annunciato la creazione di cinque gruppi di lavoro con l'obiettivo di aggiornare e raffinare gli strumenti con cui l'istituzione prende decisioni su inflazione, occupazione, tassi d'interesse e stabilità economica . Ogni task force opererà in maniera indipendente, sarà supportata dallo staff della Federal Reserve e avrà il compito di fornire analisi rigorose e feedback tecnici al Federal Open Market Committee (FOMC), l'organo che definisce la politica monetaria statunitense.

Asha Sharma , CEO della divisione Xbox di Microsoft, è stata scelta come consulente della nuova task force dedicata a "Lavoro e Produttività" della Federal Reserve , la banca centrale degli Stati Uniti.

Il ruolo di Sharma

Sharma è una dei consulenti scelti per il segmento "Lavoro e Produttività", che avrà il compito di analizzare l'impatto delle nuove tecnologie sull'economia statunitense, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale. Secondo la Federal Reserve, il gruppo dovrà valutare come le tecnologie di uso comune, tra cui l'IA, stiano modificando produttività, occupazione, salari e struttura del lavoro, così da fornire indicazioni utili alle decisioni di politica monetaria.

Asha Sharma

In questo contesto, Sharma contribuirà con la sua esperienza diretta nella gestione di prodotti basati sull'IA e nello sviluppo di piattaforme digitali ad ampia diffusione. Prima di diventare CEO di Xbox a febbraio, infatti, ha guidato la divisione CoreAI di Microsoft e ha ricoperto ruoli chiave in Meta come vicepresidente per Messenger e Instagram Direct. La sua presenza nel gruppo punta quindi a portare una prospettiva industriale su come l'adozione dell'IA stia trasformando il mercato del lavoro.

La nomina arriva mentre Xbox, sotto la guida di Sharma, affronta migliaia di licenziamenti e una profonda ristrutturazione come parte di un più ampio piano di riduzione dei costi e riallineamento delle priorità strategiche della divisione. Secondo le comunicazioni interne, i tagli raggiungeranno quota 3.200 persone entro la fine dell'anno fiscale, insieme alla separazione o cessione di quattro studi, tra cui Double Fine e Ninja Theory. Le riduzioni hanno colpito diversi team del gruppo, tra cui ZeniMax Online, che sviluppa The Elder Scrolls Online, e id Software, autrice di DOOM e Quake, che secondo le testimonianze interne sarebbe stata pesantemente ridimensionata.