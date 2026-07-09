Mouse P.I. For Hire riceve l'update 1.2 con modalità Level Revisit e preset a 40 fps per Switch 2

Fumi Games e PlaySide Studios hanno pubblicato quello che definiscono "l'aggiornamento più grande di sempre" per Mouse: P.I. For Hire , ora disponibile su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Le altre novità dell'aggiornamento e il lancio delle copie fisiche

In concomitanza con la nuova funzione, una volta terminata l'avventura principale il gioco riporta automaticamente il giocatore nell'HUB dopo i titoli di coda, così da accedere subito alla mappa e ai livelli rigiocabili. Chi ha già completato il gioco può ottenere lo stesso risultato selezionando "Continue" o caricando l'ultimo salvataggio dal menu principale.

L'update introduce inoltre vari miglioramenti alla qualità della vita e numerose correzioni di bug, tra cui il pieno supporto ai monitor ultrawide su PC, VRR senza limiti e ottimizzazioni generali delle prestazioni. Su Nintendo Switch 2 arriva anche una nuova modalità grafica Bilanciata, che offre un framerate a 40 FPS.

Dal 10 luglio saranno disponibili anche le edizioni fisiche del gioco presso i rivenditori autorizzati. Oltre alla Standard Edition, debutta la Mouseburg Edition, che include il gioco base, un vinile da 7" con quattro tracce della colonna sonora, un poster double‑face con la mappa di Mouseburg e lo schema della pistola "Micer", un fumetto con due fogli di sticker, 33 carte da baseball di Mouseburg e tre cartoline premium. Per ulteriori dettagli è disponibile la pagina dedicata sul sito ufficiale.