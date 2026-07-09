Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Once Human hanno una data di uscita

A un anno dall'annuncio delle versioni console, oggi Starry Studio ha svelato la data di uscita del survival open world free-to-play Once Human su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su Microsoft Store in versione PC. L'attesa non sarà particolarmente lunga: il debutto sulle piattaforme di Sony e Microsoft è fissato al 25 agosto.

Il titolo era stato pubblicato su PC tramite Steam ed Epic Games nel 2024, con a seguire le versioni mobile iOS e Android l'anno successivo. Il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico, i giocatori competono o collaborano tra di loro per affrontare i Great Ones delle creature mostruose arrivate da un'altra dimensione, e mettere le mani su bottino e materiali utili a potenziare il proprio personaggio e costruire ed espandere la propria base. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione della versione PC.