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Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Once Human hanno una data di uscita

Once Human arriva su PS5 e Xbox Series X|S il 25 agosto, con due bundle opzionali disponibili al lancio. Il survival post‑apocalittico di Starry Studio debutta anche su Microsoft Store in versione PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/07/2026
Artwork di Once Human
Once Human
Once Human
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A un anno dall'annuncio delle versioni console, oggi Starry Studio ha svelato la data di uscita del survival open world free-to-play Once Human su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su Microsoft Store in versione PC. L'attesa non sarà particolarmente lunga: il debutto sulle piattaforme di Sony e Microsoft è fissato al 25 agosto.

Il titolo era stato pubblicato su PC tramite Steam ed Epic Games nel 2024, con a seguire le versioni mobile iOS e Android l'anno successivo. Il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico, i giocatori competono o collaborano tra di loro per affrontare i Great Ones delle creature mostruose arrivate da un'altra dimensione, e mettere le mani su bottino e materiali utili a potenziare il proprio personaggio e costruire ed espandere la propria base. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione della versione PC.

I bundle disponibili su console al lancio

Come accennato in apertura, Once Human è un titolo free-to-play, ma al lancio su console saranno acquistabili due pacchetti opzionali: lo Starter Pack a 11,99 euro e il Radiance Pack a 17,99 euro, entrambi contenenti bonus e oggetti esclusivi, che abbiamo elencato qui sotto.

Starter Pack

  • Meta Pass: 300 Crystgin immediati + 30 giorni di privilegi Meta Pass
  • Namecard esclusiva: PS5
  • Tema Namecard esclusivo: PS5
  • Skin Cradle: Black Gold Butterfly
  • Skin Wish Machine: Lively Blue
  • Skin arma ×3: Midnight Rave
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Radiance Pack

  • Meta Pass: 300 Crystgin immediati + 30 giorni di privilegi Meta Pass
  • Avatar Frame esclusiva: PS5
  • Lightforge Ingot ×2
  • Premium Battle Pass
  • Selezione Excellence Bundle (Combat Medic Set / Steel Claw Raid Set / Teddy Warrior Set)
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