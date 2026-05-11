Mouse: P.I. for Hire ha totalizzato ottime vendite su PC e console

Il publisher ha confermato di aver già recuperato i costi legati ai milestone payment, alla pubblicazione e al marketing, il che significa che le vendite future del gioco si tradurranno rapidamente in flussi di cassa positivi per l'azienda.

Contestualmente, anche l'accoglienza riservata a Mouse: P.I. for Hire da parte degli utenti è stata molto positiva, con una valutazione estremamente favorevole su Steam e punteggi quasi perfetti assegnati dai giocatori su PlayStation e Xbox.

Il publisher PlayStide Studios ha annunciato che Mouse: P.I. for Hire ha venduto circa 730.000 copie , distribuite praticamente a metà fra PC e console: un risultato che si sta rivelando superiore alle aspettative per lo sparatutto realizzato da Fumi Games.

Un esperimento di successo

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Mouse: P.I. for Hire, lo sparatutto confezionato da Fumi Games è solido, dotato di un ottimo ritmo e di un buon sistema di progressione, ma soprattutto può contare su di uno stile grafico caratteristico e delizioso.

"Le performance continue di Mouse: P.I. for Hire sono state davvero molto soddisfacenti e riflettono la forza di questa proprietà intellettuale, la qualità e la costanza del lavoro svolto da tutti i team, oltre alla profondità del coinvolgimento dei giocatori e della community che stiamo osservando su ogni piattaforma", ha dichiarato il CEO di PlaySide Studios, Benn Skender.

"L'aggiornamento al rialzo delle previsioni di fatturato per il FY26 riflette sia la traiettoria del lancio del titolo sia la nostra fiducia nelle sue prestazioni commerciali future. Restiamo concentrati nel supportare il gioco durante tutto il suo ciclo vitale, continuando allo stesso tempo a portare avanti la nostra più ampia pipeline di pubblicazione e sviluppo, che include Game of Thrones: War for Westeros, il franchise Dumb Ways e Dew."