Baldur’s Gate e Pillars of Eternity insieme nel nuovo CRPG Classics Bundle

Su Steam è stato lanciato il CRPG Classics Bundle, che mette insieme quattro titoli che hanno contribuito a definire la storia dei giochi di ruolo elettronici.
La raccolta comprende le edizioni aggiornate di Baldur's Gate e Baldur's Gate II, considerate ancora oggi tra le opere più influenti, insieme ai due Pillars of Eternity, serie che negli anni recenti ha raccolto l'eredità dei classici CRPG reinterpretandone struttura e atmosfere in chiave moderna.
Baldur's Gate: Enhanced Edition ripropone l'avventura originale insieme all'espansione Tales of the Sword Coast, introducendo miglioramenti tecnici e alcune modifiche pensate per rendere più accessibile l'esperienza senza alterarne l'impostazione tradizionale. Il secondo capitolo, Baldur's Gate II: Enhanced Edition, aggiorna invece il celebre RPG del 2000, mantenendo al centro dell'esperienza la costruzione del party, le scelte narrative e l'esplorazione di un vasto mondo fantasy.
Pillars of Eternity conduce i giocatori nel mondo di Eora, puntando su libertà, sviluppo dei personaggi e su una forte componente esplorativa. Il gioco è stato spesso considerato uno dei principali esempi della rinascita dei CRPG classici avvenuta negli anni 2010.
Il seguito, Pillars of Eternity II: Deadfire, amplia ulteriormente la formula dell'originale introducendo una struttura più aperta. L'avventura ruota attorno all'inseguimento di una divinità ribelle attraverso l'arcipelago di Deadfire, lasciando grande spazio alla personalizzazione del personaggio, all'esplorazione libera e alle conseguenze delle scelte compiute durante il viaggio.
A questo punto non vi resta che andare sulla pagina del bundle.
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