Baldur’s Gate e Pillars of Eternity insieme nel nuovo CRPG Classics Bundle

Su Steam è stato lanciato il CRPG Classics Bundle, che mette insieme quattro titoli che hanno contribuito a definire la storia dei giochi di ruolo elettronici.

La raccolta comprende le edizioni aggiornate di Baldur's Gate e Baldur's Gate II, considerate ancora oggi tra le opere più influenti, insieme ai due Pillars of Eternity, serie che negli anni recenti ha raccolto l'eredità dei classici CRPG reinterpretandone struttura e atmosfere in chiave moderna.