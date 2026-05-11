Marvel’s Spider-Man: Miles Morales con un ottimo sconto su Instant Gaming per PC Steam

Tra le offerte attive su Instant Gaming trova spazio anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC Steam, disponibile a un prezzo sensibilmente più basso rispetto ai 50€ del listino ufficiale. Il gioco di Insomniac Games rappresenta il capitolo intermedio tra il primo Marvel's Spider-Man e il secondo episodio. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta attuale porta il gioco a 14,69€ IVA esclusa, che diventano 17,92€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è di 50€, con uno sconto che si attesta al 64,2%. Una soglia interessante per un titolo che, pur avendo una durata più contenuta rispetto al capitolo principale, mantiene gli stessi standard produttivi.