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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales con un ottimo sconto su Instant Gaming per PC Steam

Lo spin-off dedicato a Miles Morales torna in sconto con una riduzione consistente rispetto al prezzo di listino.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   11/05/2026
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
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Tra le offerte attive su Instant Gaming trova spazio anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PC Steam, disponibile a un prezzo sensibilmente più basso rispetto ai 50€ del listino ufficiale. Il gioco di Insomniac Games rappresenta il capitolo intermedio tra il primo Marvel's Spider-Man e il secondo episodio. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta attuale porta il gioco a 14,69€ IVA esclusa, che diventano 17,92€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è di 50€, con uno sconto che si attesta al 64,2%. Una soglia interessante per un titolo che, pur avendo una durata più contenuta rispetto al capitolo principale, mantiene gli stessi standard produttivi.

Un’avventura più compatta ma molto curata

Il gioco segue Miles Morales nella sua prima avventura da protagonista, introducendo nuove abilità e uno stile di combattimento differente rispetto a Peter Parker. L'ambientazione resta quella di New York, arricchita da una narrazione più concentrata e da un tono leggermente diverso.

La versione PC include le consuete opzioni grafiche avanzate e supporta le tecnologie più recenti. A questo prezzo, può essere un buon momento per recuperarlo, soprattutto per chi ha già apprezzato il primo episodio e vuole completare la saga di Insomniac Games. Qui la nostra recensione.

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