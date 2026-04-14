Mouse: P.I. For Hire, la recensione dello shooter che sembra un cartone anni '30

La viralità del contenuto social convinse Fumi Games a credere nel progetto e a tramutarlo da semplice esperimento a ciò che oggi è Mouse: P.I. For Hire, boomer shooter impegnativo al punto giusto, che trova proprio nella sua estetica la sua principale ragione d'essere.

Accade che, sempre per gioco, un bel giorno uno di loro decide di pubblicare sui social uno di questi test. Nel video, un anonimo avatar si aggira in un ambiente completamente privo di dettagli e spara con la sua pistola ad alcuni topi antropomorfi, decapitandoli nel caso di un colpo alla testa, perdendo copiosamente inchiostro da ogni poro quando feriti in altre parti del corpo. Ad attirare l'interesse, ciò che rese virale quel contenuto, fu proprio lo stile grafico adottato: bianco e nero, affine ai canoni estetici della così detta rubber hose animation , animazione distintiva dei cartoni animati degli Anni 30, la stessa ostentata dal famosissimo cortometraggio Steamboat Willie, diretto da Walt Disney in persona e Ub Iwerks.

Topi, sparizioni e omicidi

Jack Pepper è un veterano di guerra. Appesa l'uniforme al chiodo, tornato a Mouseburg, volenteroso di dare il suo contributo alla società si rende conto che due cose non mancano mai nella sua città natale: politici corrotti e crimini. In cerca di una professione proficua, possibilmente in linea con ciò che la metropoli ha da offrire, decide di diventare prima poliziotto, poi investigatore privato, aprendo il suo ufficio in uno dei tanti palazzi situati nel centro città.



La sua è una carriera priva di picchi, ma tutto sommato sostenibile. Non proprio soddisfacente, ma quanto meno non è costretto a guardare la vita scorrergli di fronte seduto a una scrivania. Le cose, per Jack Pepper, iniziano a complicarsi quando si trova invischiato in una serie di misteriose sparizioni. Quella che sembra un'indagine come un'altra si tramuta in fretta in un intrigo che tocca e ingloba tutto il marcio che Mouseburg cela gelosamente nelle sue viscere.

Purtroppo, nonostante le premesse, l'intreccio non scava mai troppo affondo, né si prende la briga di affrontare con maturità e spirito di approfondimento determinate questioni che pur introduce. Sebbene si faccia cenno a disagi sociali di una certa portata, tematiche assolutamente contemporanee e che tristemente animano costantemente la nostra cronaca e attualità, Mouse: P.I. For Hire sceglie di lambire appena questi argomenti. Preferisce distrarre l'utente con rocamboleschi inseguimenti e furiose irruzioni, sempre commentate dalla cinica e ironica voce di Jack Pepper, magistralmente doppiato in inglese dall'onnipresente Troy Baker.



Tutti i dialoghi di Mouse: P.I. For Hire sono doppiati in inglese, ma ogni testo a schermo è presente anche nella nostra lingua

Un vero peccato, sia perché di carne sul fuoco per dare corpo a una trama più trasversale ce ne sarebbe eccome, sia perché alla lunga si perde l'interesse per lo svolgimento dei fatti e per l'evoluzione dell'indagine. Fortunatamente la struttura narrativa tiene botta grazie a personaggi ben scritti, costanti citazioni, giochi di parole ben localizzati anche nelle didascalie in italiano e a una generale frenesia dell'intreccio che coinvolge poliziotti corrotti, politici dai doppi fini, sette, scienziati pazzi e persino presenze ectoplasmatiche.

Manco a dirlo, ciò che permette al gioco di distinguersi è proprio il già citato aspetto estetico. A livello tecnico Mouse: P.I For Hire è assolutamente convincente. Complice lo stile adottato, console e PC non sono sottoposti a chissà quale sforzo, il gioco gira tranquillamente anche su configurazioni hardware non proprio al passo con i tempi. Tuttavia, è sempre un piacere trovarsi di fronte a un prodotto che procede senza intoppi e privo di bug.

Ruotando intorno ai personaggi li vedrete solo frontalmente o posteriormente, dal momento che sono tutti bidimensionali

Del resto, il già citato richiamo al rubber hose animation ha permesso agli sviluppatori di creare scenari e personaggi mai troppo dettagliati, ma non per questo privi di caratterizzazione. Lo stile in bianco e nero dona a ogni schermata un affascinante rumore di fondo, più o meno invasivo a seconda dell'impostazione prescelta, classico delle pellicole di una volta. Ogni nemico si muove con animazioni fluidissime e quasi ipnotiche. Gli scenari denotano una convincente ricchezza visiva dal momento che vi ritroverete a combattere per le strade di Mouseburg, in paludi, in edifici diroccati, in set cinematografici, nelle fogne e in un'altra mezza dozzina di luoghi diversi.

In definitiva, alternando i modelli poligonali di cui si compone lo scenario ai personaggi bidimensionali splendidamente animati, Mouse: P.I. For Hire, in termini visivi, è estremamente caratteristico, oltre che genuinamente gradevole dall'inizio alla fine, capace di affascinare quanto più si è appassionati dei cartoni animati di un tempo.



Mouse: P.I. For Hire non lesina sulle citazioni ad altri videogiochi e non solo. Qui, per esempio, il riferimento a Resident Evil è piuttosto esplicito

Non delude nemmeno il comparto sonoro. Parte degli effetti ricorda vagamente quelli di Cuphead, altro gioco che ha fatto dello stile visivo e dell'accostamento all'animazione un cavallo di battaglia. Le musiche ostentano ricchi arrangiamenti e si rifanno per lo più al jazz, con un paio di motivetti particolarmente orecchiabili. Un plauso anche al doppiaggio, solo in inglese. Oltre a Troy Baker, anche gli altri attori che hanno prestato la voce ai vari personaggi mantengono intatto quel clima a metà tra il film noir e la commedia di cui si alimenta l'intero comparto artistico della creatura di Fumi Games.