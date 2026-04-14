I giochi della trilogia Gothic Classic hanno una data di uscita su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S

THQ Nordic ha annunciato le date di uscita dei giochi della trilogia Gothic Classic su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, con ogni titolo previsto in un momento diverso.
Si parte con Gothic Classic, disponibile dal 28 luglio al prezzo di 29,99 euro. Chi preacquista Gothic 1 Remake riceverà inoltre una copia del gioco in omaggio come bonus. Gothic 2 Complete Classic debutterà il 29 settembre, sempre a 29,99 euro, mentre Gothic 3 Classic arriverà il 24 novembre, mantenendo lo stesso prezzo.
Prima arriva il remake
La trilogia Gothic Classic raccoglie le versioni originali dei tre capitoli sviluppati da Piranha Bytes tra il 2001 e il 2006, considerati tra i GDR europei più influenti dell'epoca. Queste edizioni ripropongono l'esperienza classica senza aggiornamenti grafici o miglioramenti tecnici, mantenendo intatti ambientazioni, struttura ruolistica e impostazione narrativa che hanno reso la serie un cult per gli appassionati.
Ricordiamo inoltre che Gothic Classic e Gothic 2 Classic sono già disponibili su Nintendo Switch, mentre una versione iOS del primo capitolo è prevista entro la fine dell'anno. Chi cerca invece un'edizione moderna e tecnicamente aggiornata dovrà attendere Gothic 1 Remake, in arrivo il 5 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.