I giochi della trilogia Gothic Classic hanno una data di uscita su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S

THQ Nordic ha annunciato le date di uscita dei giochi della trilogia Gothic Classic su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S , con ogni titolo previsto in un momento diverso.

Prima arriva il remake

La trilogia Gothic Classic raccoglie le versioni originali dei tre capitoli sviluppati da Piranha Bytes tra il 2001 e il 2006, considerati tra i GDR europei più influenti dell'epoca. Queste edizioni ripropongono l'esperienza classica senza aggiornamenti grafici o miglioramenti tecnici, mantenendo intatti ambientazioni, struttura ruolistica e impostazione narrativa che hanno reso la serie un cult per gli appassionati.

Ricordiamo inoltre che Gothic Classic e Gothic 2 Classic sono già disponibili su Nintendo Switch, mentre una versione iOS del primo capitolo è prevista entro la fine dell'anno. Chi cerca invece un'edizione moderna e tecnicamente aggiornata dovrà attendere Gothic 1 Remake, in arrivo il 5 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.