Gothic Classic uscirà anche su sistemi iOS, ecco quando

Il teaser trailer

Per accompagnare l'annuncio della versione mobile è stato inoltre pubblicato un teaser trailer dedicato all'edizione iOS, che mostra alcune sequenze di gameplay.

Per chi se lo stesse chiedendo, si tratta della stessa edizione già pubblicata su Nintendo Switch il 28 settembre 2023, che arriverà anche su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e Xbox One nel corso di quest'anno. Nello stesso periodo sono previste anche le edizioni classiche di Gothic II Complete Classic e Gothic 3 Classic, che amplieranno la disponibilità della storica trilogia, per anni appannaggio del PC.

Il primo capitolo della serie, Gothic, uscì originariamente il 15 marzo 2001 su PC. Quindi abbiamo appena festeggiato il 25º anniversario del gioco, di quello che possiamo considerare uno dei giochi di ruolo occidentali più influenti di sempre.

Purtroppo non ci sono ancora molti dettagli sulla versione iOS, che immaginiamo sarà al livello delle altre, ma tenterà di sfruttare tutte le caratteristiche dei sistemi mobile.

Come già accennato, parallelamente a queste riedizioni è in sviluppo anche Gothic Remake, un rifacimento completo del gioco originale. Il remake è previsto per il 5 giugno 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC .