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Il trailer di lancio di Mouse: P.I. for Hire è pieno di atmosfera

Disponibile a partire dal 16 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Mouse: P.I. for Hire è stato mostrato con l'immancabile trailer di lancio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/04/2026
Il protagonista di Mouse: P.I. for Hire
Mouse: P.I. for Hire
Mouse: P.I. for Hire
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Mouse: P.I. for Hire è stato mostrato con un trailer di lancio pieno di atmosfera e azione, del resto parliamo di uno sparatutto caratterizzato da uno stile grafico che rende omaggio ai cartoni animati in bianco e nero degli anni '30.

Nel gioco sviluppato da Fumi Games vestiremo i panni di Jack Pepper, un ex veterano che lavora come investigatore privato e che si trova ad affrontare un caso particolarmente complesso, che lo vedrà girare fra le strade di Mouseburg alla ricerca di indizi e scontri a fuoco.

Decisamente noir, la campagna di Mouse: P.I. for Hire viene supportata da una colonna sonora jazz capace di immergerci in un'affascinante realtà vintage, mentre l'inconfondibile voce di Troy Baker, che doppia il protagonista, promette di fare il resto.

Mouse: P.I. for Hire si mostra in 12 minuti di gameplay, tra topi, sparatorie e noir Mouse: P.I. for Hire si mostra in 12 minuti di gameplay, tra topi, sparatorie e noir

È tuttavia la grafica l'elemento che spicca più di qualsiasi altra cosa, con le sue sequenze di intermezzo disegnate a mano e i palesi richiami all'universo disneyano che creano un chiaro contrasto rispetto alla violenza dei combattimenti.

Un progetto tanto atteso

Presentato tre anni fa, Mouse: P.I. for Hire sembrava già a buon punto ma il progetto ha evidentemente richiesto più lavoro del previsto, tanto che lungo il tragitto Fumi Games ha anche preso la decisione di eliminare le versioni PS4 e Xbox One, inizialmente previste.

Probabilmente la parte più impegnativa per gli sviluppatori è stata quella di aggiungere quanto più spessore possibile al gameplay, così da donare all'esperienza una personalità precisa piuttosto che inquadrarla come un prodotto che fa leva unicamente sulla sua peculiare estetica.

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