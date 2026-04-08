Il trailer di lancio di Mouse: P.I. for Hire è pieno di atmosfera

Mouse: P.I. for Hire è stato mostrato con un trailer di lancio pieno di atmosfera e azione, del resto parliamo di uno sparatutto caratterizzato da uno stile grafico che rende omaggio ai cartoni animati in bianco e nero degli anni '30.

Nel gioco sviluppato da Fumi Games vestiremo i panni di Jack Pepper, un ex veterano che lavora come investigatore privato e che si trova ad affrontare un caso particolarmente complesso, che lo vedrà girare fra le strade di Mouseburg alla ricerca di indizi e scontri a fuoco.

Decisamente noir, la campagna di Mouse: P.I. for Hire viene supportata da una colonna sonora jazz capace di immergerci in un'affascinante realtà vintage, mentre l'inconfondibile voce di Troy Baker, che doppia il protagonista, promette di fare il resto.

È tuttavia la grafica l'elemento che spicca più di qualsiasi altra cosa, con le sue sequenze di intermezzo disegnate a mano e i palesi richiami all'universo disneyano che creano un chiaro contrasto rispetto alla violenza dei combattimenti.