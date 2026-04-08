C'è chi aspetta GTA 6 e chi un horror giapponese con una donna gigante che uccide a colpi di baguette

Lo sviluppatore indie giapponese Neruneko ha lanciato la pagina Steam del suo nuovo progetto, chiamato Hyakushaku-sama. Si tratta di un'avventura che mescola horror e comicità in modo decisamente fuori di testa. La trama è ispirata alla leggenda urbana giapponese di Hachishaku-sama, letteralmente "la donna alta due metri e mezzo", ma l'atmosfera originale è completamente ribaltata: invece di suscitare paura, l'obiettivo del gioco è quello di farci vivere situazioni surreali e grottesche, a tratti comiche. Del resto l'antagonista è una donna gigante che uccide a colpi di baguette.