C'è chi aspetta GTA 6 e chi un horror giapponese con una donna gigante che uccide a colpi di baguette

Lo sviluppatore indie giapponese Neruneko ha lanciato la pagina Steam del suo nuovo progetto, chiamato Hyakushaku-sama. Si tratta di un'avventura che mescola horror e comicità in modo decisamente fuori di testa. La trama è ispirata alla leggenda urbana giapponese di Hachishaku-sama, letteralmente "la donna alta due metri e mezzo", ma l'atmosfera originale è completamente ribaltata: invece di suscitare paura, l'obiettivo del gioco è quello di farci vivere situazioni surreali e grottesche, a tratti comiche. Del resto l'antagonista è una donna gigante che uccide a colpi di baguette.
Davvero gross
Hachishaku-sama si presenta come un'esperienza leggera, che si può giocare usando soltanto il mouse. Al centro della storia c'è la caricatura del mito: Hyakushaku-sama, ovvero "la donna alta trenta metri", una presenza gigantesca e impossibile da ignorare, ben lontana dalla figura misteriosa dell'originale.
Il giocatore veste i panni di uno studente universitario in visita ai nonni in campagna, ignaro del fatto che il villaggio dove vivono custodisce il segreto di questa donna colossale, un tempo sigillata perché rapiva giovani uomini. Nonostante siano consapevoli della sua esistenza, i nonni ritengono che i 70 anni trascorsi dalla sua prigionia rendano la situazione sicura. Naturalmente, le cose prendono subito una piega diversa: già dal primo giorno il protagonista si imbatte nella gigantesca figura, e con l'arrivo della notte iniziano una serie di eventi sempre più assurdi.
Il trailer mostra chiaramente il tono dell'opera, tra momenti surreali e gag imprevedibili: dal nonno che cerca di attirare Hyakushaku-sama ballando su un'auto in movimento, alla preparazione di enormi quantità di cibo per placarla, fino a sequenze in cui il protagonista deve evitare le sue mani gigantesche, una delle quali impugna persino una baguette formato camion, mentre si nasconde in una casa tradizionale giapponese.
Dal punto di vista dei contenuti, ci troviamo di fronte a un'opera davvero piccola, terminabile in 30 minuti, senza finali multipli, per scelta dello sviluppatore. Immaginiamo che anche il prezzo non sarà eccessivo, anche se non è stato ancora annunciato. In ogni caso, non aspettatevi un clone di Resident Evil o di Silent Hill.
Hyakushaku-sama è previsto nel 2026 su PC. Per adesso l'unica lingua supportata è il giapponese, ma si spera che venga aggiunto quantomeno l'inglese.