Scopri Esoteric Ebb: un gioco di ruolo isometrico ambientato in un universo fantasy post-arcanepunk

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Esoteric Ebb che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 47% ed un costo finale d'acquisto di 16,21€ (IVA inclusa). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Esoteric Ebb è un gioco di ruolo isometrico che unisce le meccaniche dei classici CRPG con l'imprevedibilità dei giochi da tavolo TTRPG , il tutto ambientato in un mondo fantasy post-arcanepunk tanto bizzarro quanto affascinante. Il giocatore veste i panni di The Cleric , un investigatore specializzato in eventi esoterici, incaricato di risolvere un mistero apparentemente impossibile.

Ulteriori dettagli sul gioco

La narrazione è il cuore dell'esperienza: dialoghi profondi e ramificati offrono una quantità enorme di scelte, spesso influenzate dalle statistiche del personaggio, che intervengono come vere e proprie "voci nella testa". Le decisioni hanno conseguenze concrete, plasmando la storia e i rapporti con le varie fazioni della città di Norvik.

Il sistema di gioco si basa su tiri di dado, che determinano il successo o il fallimento delle azioni, rendendo ogni situazione imprevedibile e spesso sorprendente. Anche gli insuccessi possono portare a sviluppi narrativi interessanti.

Il titolo include combattimenti a turni, ma incoraggia soluzioni alternative grazie a poteri magici capaci di influenzare la realtà, leggere la mente o comunicare con i morti.