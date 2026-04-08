Sony ha annunciato il DualSense Limited Edition di 007 First Light

Sony ha presentato il DualSense Limited Edition di 007 First Light, una versione speciale del controller di PS5 che rende omaggio all'estetica della saga di James Bond grazie a una serie di interessanti personalizzazioni.

Parliamo infatti di un dispositivo caratterizzata da una finitura dorata e da una serigrafia che rimanda alla celebre sequenza della canna di pistola che apre ogni film della serie, culminando sul touchpad con il logo di 007.

"Con questo controller di 007 First Light abbiamo avuto l'opportunità di riportare James Bond nel mondo dei videogiochi dopo più di tredici anni e in una maniera che risultasse immediatamente iconica", ha spiegato Rasmus Poulsen, franchise art director del progetto.

"La finitura dorata rende omaggio all'eleganza, alla tradizione e allo stile senza tempo del franchise, mentre i dettagli ispirati alla canna della pistola riflettono i temi del gioco e le sensazioni che trasmette, oltre a essere un richiamo a una delle firme visive più riconoscibili della cultura pop."

"Ogni elemento del design del DualSense è stato realizzato come una celebrazione del ritorno di Bond, fondendo tradizione e modernità per creare un controller che risulti inequivocabilmente 007, fin dal primo sguardo."