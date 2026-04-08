Un fan di Crimson Desert ha giocato 305 ore in 18 giorni per platinarlo: gli altri utenti sono preoccupati

Un utente di Reddit ha svelato di aver da poco platinato Crimson Desert , un'impresa non da poco visto quanto è massiccio. TioZer0 - questo il suo nickname - è però stato in parte criticato perché ha giocato 305 ore in circa 18 giorni .

Il Platino in 305 ore di Crimson Desert

TioZer0 ha condiviso tramite il sub-reddit Trophies - dedicato al mondo PlayStation - lo screenshot catturato nel momento nel quale ha sbloccato il Trofeo di Platino di Crimson Desert.

L'informazione è quindi arrivata su altri social media e il PR di Pearl Abyss, insieme al marketing chief Will Powers, ha espresso il proprio stupore e ha fatto notare che il videogioco era disponibile solo da 428 ore nel momento nel quale l'utente ha ottenuto il Platino.

Facendo un calcolo rapido, TioZer0 ha giocato il 70% delle ore della giornata a Crimson Desert, ovvero circa 16 ore al giorno per alcune settimane di fila. Spiega anche che nelle 305 ore totali, oltre 60 sono state spese per andare a caccia di insetti e pesci: ora, con le guide a disposizione, si possono completare molti compiti più rapidamente e platinare il gioco in 130-150 ore, a suo dire.

Molti utenti hanno però criticato la sua impresa perché spendere così tante ore su un videogioco per un periodo di tempo così prolungato non può fare bene alla salute. A questo punto TioZer0 ha affermato che non sente il bisogno di dormire molto, fintanto che mangia correttamente, quindi si è ritrovato a giocare per 56 ore di fila, dormire 8 ore, e poi ripetere, fermandosi solo per una doccia e per il cibo.

Inoltre, non aveva molto lavoro da fare, visto che in queste settimane ha dovuto lavorare solo 16 ore. La sua ragazza, tra l'altro, era all'estero per trovare i genitori, quindi non aveva impegni in tal senso. Infine ha ammesso che non è sano e che non consiglia a nessuno di farlo. Ha anche confermato che non è qualcosa che fa d'abitudine e che dopo aver ottenuto il Platino ha smesso di giocare e ha fatto varie attività all'aperto. Conferma però che non apprezza l'odio ricevuto online e che si è semplicemente trattato di una maratona, non di anni e anni senza uscire di casa.

Fortunatamente, TioZer0 si è divertito ogni secondo e assegna al gioco un 9/10: non gli dà il voto massimo perché non ha apprezzato la gestione delle pesca. Tornerà inoltre a giocarci più avanti. Voi cosa ne pensate?

C'è poi chi ha giocato molto meno, ma comunque ha ucciso tutti i nemici e ora il gioco è troppo pacifico.