Al lancio di Nintendo Switch nel 2017, la community videoludica si diede a un'attività insolita: leccare le cartucce dei giochi per testarne il sapore. Chiaramente erano disgustose. Oggi, a distanza di anni, sembra che i videogiocatori abbiano riscoperto l'arte di leccare cartucce, complice l'inaspettata affermazione di un utente giapponese che ha paragonato il sapore di quelle per Nintendo Switch a quello dei germogli di ciliegio.

Sapore amaro

Più precisamente, l'utente ha scritto: "Mio padre mi ha detto: 'I germogli di ciliegio sono deliziosi, dovresti provarne un po'!', così ho fatto un tentativo, ma sono incredibilmente amari. Sanno di acido tannico e di albumina, o del retro di una cartuccia per Nintendo Switch."

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Incuriositi da un paragone così specifico, molti utenti sono corsi a. Il risultato, prevedibilmente, è stato lo stesso di anni fa: un profondo disgusto per il retrogusto amaro e persistente, seguito da appelli a non ripetere l'errore. Le reazioni online parlano da sole: "Aughhhhhhhhhhhhhhhhh!!!! Disgustoso!!!!!!!!! Maledettamente amaro!!!!!!"

Ma perché le cartucce hanno questo sapore orribile? Il mistero era già stato svelato nel marzo 2017, quando un portavoce di Nintendo confermò che le cartucce sono rivestite di una sostanza repellente. Si tratta del Benzoato di Denatonio, un composto chimico non tossico impiegato comunemente per scoraggiare l'ingestione accidentale degli oggetti, una misura di sicurezza pensata in primis per proteggere i bambini dal rischio di soffocamento.

Essendo il Benzoato di Denatonio una sostanza artificiale, è scientificamente impossibile che i germogli di ciliegio ne contengano delle tracce. Tuttavia, la natura sa difendersi benissimo da sola: i germogli restano naturalmente molto amari e, proprio come i giochi della Nintendo Switch, andrebbero decisamente tenuti fuori dal menù.