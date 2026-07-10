L'anime Ghost of Tsushima: Legends si mostra in un teaser trailer

Aniplex e Crunchyroll hanno pubblicato un teaser trailer di Ghost of Tsushima: Legends, l'anime basato sulla serie di videogiochi di PlayStation e Sucker Punch in arrivo nel corso del 2027.
Il filmato dura solo pochi secondi e avvisa che "è in arrivo una tempesta, come mai se n'erano viste prima". Seguono alcune concept art dei personaggi che appariranno nell'opera, accompagnate dai nomi principali coinvolti nella produzione, tra cui il director Takanobu Mizuno, che in precedenza ha lavorato a Batman Ninja e sull'episodio The Duel di Star Wars: Visions.
I primi dettagli sull'anime
La descrizione ufficiale offerta da Crunchyroll afferma che "Ghost of Tsushima: Legends segue uno degli ultimi samurai rimasti mentre difende la sua terra, Tsushima, dall'Impero Mongolo", suggerendo una trama che dovrebbe ricalcare quella del primo capitolo della serie di Sucker Punch con protagonista Jin Sakai.
L'adattamento sarà diretto da Takanobu Mizuno (Star Wars: Visions "The Duel", Batman Ninja), con Hayate Inc. alla produzione. La sceneggiatura è affidata a Satoshi Maejima (Nitro Plus) e Gen Urobuchi (Nitro Plus), con Urobuchi impegnato anche nella composizione della storia. Takashi Okazaki (Afro Samurai) curerà il design dei personaggi, mentre Kamikaze Douga (Batman Ninja, Sand Land) si occuperà dell'animazione.
Come accennato in apertura, il debutto dell'anime di Ghost of Tsushima: Legends è previsto durante il corso del 2027, in esclusiva per la piattaforma di streaming Crunchyroll. Oltre a questo adattamento è in lavorazione anche un film, diretto da Chad Stahelski, regista dei film di John Wick.