L'anime Ghost of Tsushima: Legends si mostra in un teaser trailer

Aniplex e Crunchyroll hanno pubblicato un teaser trailer di Ghost of Tsushima: Legends, l'anime basato sulla serie di videogiochi di PlayStation e Sucker Punch in arrivo nel corso del 2027.

Il filmato dura solo pochi secondi e avvisa che "è in arrivo una tempesta, come mai se n'erano viste prima". Seguono alcune concept art dei personaggi che appariranno nell'opera, accompagnate dai nomi principali coinvolti nella produzione, tra cui il director Takanobu Mizuno, che in precedenza ha lavorato a Batman Ninja e sull'episodio The Duel di Star Wars: Visions.