Addio al nuovo visore di Apple: Samsung avrebbe chiuso il progetto per il display

Dopo le numerose indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano lasciato intendere l'abbandono da parte di Apple di una versione più economica e leggera del Vision Pro , emergono nuove informazioni che sembrano rafforzare ulteriormente questa ipotesi. Secondo quanto riportato da alcune testate asiatiche, infatti, Apple avrebbe deciso di interrompere lo sviluppo di visori basati su tecnologia micro OLED , o OLEDoS, mettendo di fatto fine all'ipotesi di un presunto nuovo Vision Air, un dispositivo che, a questo punto, non vedrà mai la luce. Di conseguenza, anche Samsung starebbe chiudendo il progetto di ricerca e sviluppo del display micro OLED. Vediamo meglio i dettagli.

Il futuro dei visori è in bilico

Inizialmente, l'obiettivo di Apple era quello di proporre un visore più vicino alle esigenze quotidiane degli utenti, puntando su un dispositivo più leggero, comodo da indossare e soprattutto più accessibile rispetto al Vision Pro. Quest'ultimo, infatti, era stato criticato per il prezzo molto elevato e per il peso superiore ai 590 grammi, un aspetto che lo rendeva poco pratico soprattutto durante le sessioni di utilizzo più lunghe. Nonostante il chip M5 avesse contribuito positivamente, Apple ha venduto solo 600.000 unità in totale, con una percentuale di resi molto alta, almeno secondo quanto riportato da fonti interne a MacRumors in precedenza.

Il presunto Vision Air avrebbe dovuto rappresentare una versione più leggera e accessibile del visore, pensata per avvicinare la realtà mista di Apple a un pubblico più ampio. Non è ancora del tutto chiaro quali fossero i piani definitivi dell'azienda, ma al momento sembra sempre più probabile che non arriveranno nuovi visori, almeno nel breve periodo. Apple, infatti, starebbe concentrando i propri sforzi su dispositivi più legati all'intelligenza artificiale, come gli ipotetici occhiali smart.

Ricordiamo che Samsung Display stava lavorando a un display su substrato in vetro con risoluzione di circa 1600-1700 pixel per pollice, ovvero la metà di quella del Vision Pro.