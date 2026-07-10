La versione Nintendo Switch 2 di Hell is Us è stata rinviata di alcune settimane

Nacon e il team di Rogue Factor hanno annunciato il rinvio della versione Nintendo Switch 2 dell'action‑adventure Hell is Us . Inizialmente prevista per il 24 settembre, l'uscita è stata riprogrammata all' 8 ottobre .

Un rinvio strategico

Guardando al calendario, la scelta appare comprensibile: la finestra originale era particolarmente affollata e coincideva con il debutto di Fire Emblem: Fortune's Weave, Onimusha: Way of the Sword e altri titoli non in uscita per Switch 2, ma comunque capaci di catalizzare l'attenzione mediatica, come Marvel's Wolverine, The Blood of Dawnwalker, Control Resonant e Silent Hill Townfall.

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Hell is Us è un action-adventure in terza persona sviluppato da Rogue Factor e ambientato in un Paese devastato da guerra civile e da una misteriosa calamità che genera creature soprannaturali immuni alle armi moderne. Il protagonista, Rémi, un pacificatore delle Nazioni Unite, esplora una nazione in rovina alla ricerca di indizi sul proprio passato, affrontando sia nemici umani sia entità ultraterrene. Come spiegato nella nostra recensione, il gioco punta sull'esplorazione libera, senza mappe o indicatori, e su combattimenti ravvicinati con armi bianche come spade, lance e asce, supportati dagli attacchi del drone che accompagna Rémi.