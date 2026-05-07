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Hell is Us è stato annunciato per Nintendo Switch 2: data di uscita e trailer

Dopo aver raccolto consensi su PS5, Xbox Series X|S e PC, Hell Is Us presto approderà anche su Nintendo Switch 2 con una conversione ad hoc.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/05/2026
Artwork con il protagonista di Hell is Us
Hell is Us
Hell is Us
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Tra le tante novità arrivate dal Nacon Connect di questa sera, una in particolare potrebbe fare la gioia dei possessori di Nintendo Switch 2: l'apprezzato action adventure Hell is Us è in arrivo sulla console portatile della compagnia di Kyoto.

Ci sarà da attendere solo pochi mesi: la data di uscita su Nintendo Switch 2 è fissata al 24 settembre. Ricordiamo che il titolo di Rogue Factor è già disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store.

Che cos'è Hell is Us?

Hell is Us è un action-adventure in terza persona sviluppato da Rogue Factor. L'avventura si svolge in un paese sconvolto da una guerra civile e da una misteriosa calamità, responsabile della comparsa di creature soprannaturali immuni alle armi moderne. Il protagonista, Rémi, un pacificatore delle Nazioni Unite, si ritrova a esplorare una nazione in rovina alla ricerca di tracce sul proprio passato. Il suo viaggio lo porterà a scontrarsi con nemici umani e presenze ultraterrene, mentre affronta temi legati all'identità, al conflitto e alla sopravvivenza.

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Come spiegato anche nella nostra recensione, il gioco punta con decisione sull'esplorazione libera: niente bussole, mappe o indicatori di missione, lasciando al giocatore il compito di orientarsi con i pochi strumenti disponibili. Il sistema di combattimento, basato su duelli ravvicinati, permette di impugnare armi come spade, lance e asce, supportate dagli attacchi del drone che accompagnerà Rémi durante le sue spedizioni.

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