Hell is Us è stato annunciato per Nintendo Switch 2: data di uscita e trailer

Tra le tante novità arrivate dal Nacon Connect di questa sera, una in particolare potrebbe fare la gioia dei possessori di Nintendo Switch 2: l'apprezzato action adventure Hell is Us è in arrivo sulla console portatile della compagnia di Kyoto.

Ci sarà da attendere solo pochi mesi: la data di uscita su Nintendo Switch 2 è fissata al 24 settembre. Ricordiamo che il titolo di Rogue Factor è già disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store.