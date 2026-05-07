Hunter: The Reckoning - Deathwish mostra il gameplay nel video "pilastri della caccia"

Il gioco si incentra sul mettere in scena eventi al limitare tra il mondo quotidiano contemporaneo e quello di tenebra, che si cela sotto la facciata apparentemente normale di New York .

Hunter: The Reckoning è tornato a mostrarsi in occasione del Nacon Connect 2026 con un nuovo trailer con fasi di gameplay , che ha consentito di dare un'occhiata più approfondita a questo interessante action RPG ambientato nel mondo di World of Darkness .

Un action RPG tra mondo standard e oscurità

Sviluppato da Teyon, il team di RoboCop: Rogue City, Hunter: The Reckoning - Deathwish non ha ancora una data di uscita ma, al momento, è previsto arrivare durante l'estate del 2027, in attesa di comunicazioni più precise.

Il gameplay si struttura come un gioco di ruolo d'azione in prima persona, che richiama un po' RoboCop: Rogue City come impostazione, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, che sono autori del medesimo titolo, con sezioni di esplorazione e indagine, sezioni narrative con tanto di opzioni romantiche, narrazione ramificata e combattimenti.

Viene inoltre definito un gioco "semi-open world", con ampie sezioni esplorabili ma non propriamente aperte del tutto. Hunter: The Reckoning - Deathwish consente di costruire il proprio personaggio con un complesso editor e di gestirne lo sviluppo in varie maniere, scegliendo di volta in volta come comportarsi.