Hunter: The Reckoning - Deathwish è stato annunciato con un trailer all'Xbox Partner Preview

Il gioco è stato presentato con un primo trailer che ha comunicato anche il periodo di uscita previsto per l'estate 2027 su PC, Xbox Series X|S e PS5, sviluppato da Teyon, autori di RoboCop: Rogue City , sulla base della licenza di White Wolf su cui è incentrata la serie Vampire: The Masquerade.

L'Xbox Partner Preview di oggi si è aperto con l'annuncio di Hunter: The Reckoning - Deathwish , un nuovo gioco di ruolo d'azione ambientato nel mondo di World of Darkness , tra vampiri e altre creature oscure ma calate all'interno di uno scenario alquanto realistico.

Un mondo non proprio normale

Proprio il contrasto tra la normale quotidianità della città e il mondo oscuro e segreto che si cela sotto questa facciata sembra essere un elemento centrale nella narrazione di Hunter: The Reckoning - Deathwish, che ci porta a scoprire che "viviamo in una bugia", come spiega il game director Piotr Łatocha.

"Nei panni del giocatore, scopriremo l'esistenza di un secondo mondo di cui non sapevamo nulla, popolato da mostri in agguato nell'ombra. Alcune situazioni della trama ci porteranno a un punto di non ritorno, in cui dovrai scegliere se combattere e diventare il cacciatore o finire come una preda".

In base a quanto affermato dal director, sembra che Hunter: The Reckoning - Deathwish abbia intenzione di avvicinarsi al vecchio Vampire: The Masquerade - Bloodlines, collegandosi in particolare alla quinta edizione del gioco di ruolo di Hunter: The Reckoning.

Il gameplay si struttura come un gioco di ruolo d'azione in prima persona, che richiama un po' RoboCop: Rogue City come impostazione, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, che sono autori del medesimo titolo, con sezioni di esplorazione e indagine, sezioni narrative con tanto di opzioni romantiche, narrazione ramificata e combattimenti.

Viene inoltre definito un gioco "semi-open world", con ampie sezioni esplorabili ma non propriamente aperte del tutto. Hunter: The Reckoning - Deathwish consente di costruire il proprio personaggio con un complesso editor e di gestirne lo sviluppo in varie maniere, scegliendo di volta in volta come comportarsi.

Non ci sono ancora informazioni precise sulla data di uscita ma è comunque prevista per il 2027 al momento, e il gioco sarà lanciato come Xbox Play Anywhere.