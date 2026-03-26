MOOSA: Dirty Fate è un action in stile Sekiro ambientato nella Corea del XVII secolo

MOOSA: Dirty Fate è un action in stile Sekiro: Shadows Die Twice sviluppato da Iggymob e annunciato nel corso dell'Xbox Partner Preview con un coinvolgente trailer, che introduce l'ambientazione della Corea del XVII secolo e non solo.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2027, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, MOOSA: Dirty Fate ci metterà al comando di un guerriero segnato da una sorta di maledizione e costretto ad affrontare mille combattimenti.

Lo scenario miscela leggende e folklore coreani per consegnarci nemici terrificanti, con cui dovremo misurarci nei termini di un sistema di combattimento tecnico e profondo, nel tentativo di liberarci dal maleficio e proteggere la nostra gente.

Il trailer di MOOSA: Dirty Fate mette in campo un'atmosfera cupa e opprimente, unita a una direzione artistica evocativa, che insieme tratteggiano un mondo denso e affascinante, potenzialmente ricco di segreti da scoprire.