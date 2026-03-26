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MOOSA: Dirty Fate è un action in stile Sekiro ambientato nella Corea del XVII secolo

Durante l'Xbox Partner Preview è stato annunciato MOOSA: Dirty Fate, un action che sembra ispirarsi a Sekiro: Shadows Die Twice e che è ambientato nella Corea del XVII secolo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/03/2026
Il protagonista di MOOSA: Dirty Fate

MOOSA: Dirty Fate è un action in stile Sekiro: Shadows Die Twice sviluppato da Iggymob e annunciato nel corso dell'Xbox Partner Preview con un coinvolgente trailer, che introduce l'ambientazione della Corea del XVII secolo e non solo.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2027, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass, MOOSA: Dirty Fate ci metterà al comando di un guerriero segnato da una sorta di maledizione e costretto ad affrontare mille combattimenti.

Lo scenario miscela leggende e folklore coreani per consegnarci nemici terrificanti, con cui dovremo misurarci nei termini di un sistema di combattimento tecnico e profondo, nel tentativo di liberarci dal maleficio e proteggere la nostra gente.

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Il trailer di MOOSA: Dirty Fate mette in campo un'atmosfera cupa e opprimente, unita a una direzione artistica evocativa, che insieme tratteggiano un mondo denso e affascinante, potenzialmente ricco di segreti da scoprire.

Il trailer

Uno fra gli annunci più importanti dell'Xbox Partner Preview di oggi, MOOSA: Dirty Fate è stato presentato, come detto, con un trailer intenso e appassionante, ricco di azione ma anche di mistero, come confermano i primissimi istanti del video.

Come si può vedere in queste sequenze, il nostro personaggio nel gioco potrà combattere non solo utilizzando una spada, ma anche ricorrendo a diversi poteri speciali elementali che gli consentiranno di sferrare devastanti attacchi magici.

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