Nintendo Switch 2 potrebbe supportare il VRR in modalità docked oltre che in portabilità, o almeno è ciò che suggerisce un annuncio di lavoro della casa giapponese, attualmente alla ricerca di un Senior Display Engineer.
La persona in questione dovrà dedicarsi alla progettazione e all'implementazione dello stack dei driver per i display destinati ai prodotti attuali e futuri dell'azienda, migliorare il software dedicato agli schermi per garantire la conformità agli standard di settore ed effettuare la ricerca di nuove tecnologie da integrare nelle console Nintendo.
L'elemento più interessante, tuttavia, è presente all'interno dei requisiti preferenziali per questa posizione: Nintendo richiede una conoscenza delle tecnologie di visualizzazione, citando esplicitamente HDR e VRR fra le competenze che il Senior Display Engineer dovrà possedere.
Non si tratta chiaramente di una conferma del fatto che Nintendo Switch 2 supporterà il variable refresh rate anche in modalità docked, ma di certo rappresenta un indizio significativo in tal senso. Parliamo del resto di una tecnologia già compatibile con la console.
Come saprete, il VRR di Nintendo Switch 2 funziona solo in modalità portatile, ma estendere questa funzionalità a quando si collega la console al televisore significherebbe ampliare in maniera importante il ventaglio di possibilità tecniche della piattaforma.
La prima cosa che viene in mente è ovviamente legata alle modalità grafiche a 40 fps per i giochi più complessi, che consente di usufruire di un certo grado di fluidità pur mantenendo il dettaglio visivo e l'effettistica solitamente accomunati a una visualizzazione a 30 frame al secondo.