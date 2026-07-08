Nintendo Switch 1 non è ancora morto: continuerà ad essere venduto nel 2027, ma non in Europa

Nel caso ci fosse stato il dubbio, la compagnia ha chiarito che Nintendo Switch 1 continuerà comunque ad essere venduto nel prossimo futuro in tutto il mondo, anche nel 2027, solo che non verrà più distribuito in Europa.

Di fatto, l'iniziativa annunciata riguardante lo stop alla vendita del primo Nintendo Switch in Europa per febbraio 2027 è legata unicamente al mercato europeo e non riguarda il resto del mondo, dove la console continuerà ad essere venduta regolarmente in tutti i vari modelli: l'originale, la versione Lite e quella OLED.

Questo significa che Nintendo Switch 1 non è morto, ma verrà rimosso dal mercato europeo molto probabilmente come conseguenza della regolamentazione vigente nella Comunità Europea che ha imposto anche la revisione di Nintendo Switch 2 in modo da garantire la sostituzione della batteria.