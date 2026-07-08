Nintendo Switch 1 non è ancora morto: continuerà ad essere venduto nel 2027, ma non in Europa

Nel caso ci fosse stato il dubbio, la compagnia ha chiarito che Nintendo Switch 1 continuerà comunque ad essere venduto nel prossimo futuro in tutto il mondo, anche nel 2027, solo che non verrà più distribuito in Europa.
Di fatto, l'iniziativa annunciata riguardante lo stop alla vendita del primo Nintendo Switch in Europa per febbraio 2027 è legata unicamente al mercato europeo e non riguarda il resto del mondo, dove la console continuerà ad essere venduta regolarmente in tutti i vari modelli: l'originale, la versione Lite e quella OLED.
Questo significa che Nintendo Switch 1 non è morto, ma verrà rimosso dal mercato europeo molto probabilmente come conseguenza della regolamentazione vigente nella Comunità Europea che ha imposto anche la revisione di Nintendo Switch 2 in modo da garantire la sostituzione della batteria.
Una soluzione semplice al problema della batteria?
Come abbiamo visto, Nintendo ha annunciato che un nuovo modello di Nintendo Switch 2 verrà distribuito a partire dall'inizio del 2027, caratterizzato da una batteria rimovibile ed elaborato per venire incontro alle regole imposte dall'Europa.
È logico pensare che tali regole si dovessero estendere anche al modello precedente di console, dunque Nintendo deve aver "pensato bene" di rimuoverlo direttamente dal mercato per tagliare la testa al toro e non dover riprogettare anche la vecchia console per adeguarla ai nuovi regolamenti.
In ogni caso, la compagnia ha confermato a IGN che il vecchio Switch continuerà comunque ad essere prodotto e venduto in tutti i paesi al di fuori dell'Europa, dunque anche il supporto proseguirà regolarmente per la console in questione: "Abbiamo in programma di continuare a vendere Nintendo Switch al di fuori delle regioni gestite da Nintendo of Europe", si legge nel comunicato inviato al sito in questione.