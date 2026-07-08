Nubia Neo 5 GT, la recensione del gaming phone budget con ventola di raffreddamento

A poco più di un anno dal lancio del Nubia Neo 3 GT (e saltando il numero quattro per le solite questioni di scaramanzia), il produttore cinese torna alla carica con il suo successore diretto, uno smartphone che promette di aver imparato dagli errori del passato. In questa recensione del Nubia Neo 5 GT andiamo a verificare se il salto generazionale sia davvero significativo o se ci troviamo di fronte a un aggiornamento cosmetico di un prodotto che già faceva fatica a convincere. Il prezzo di listino sale a 399.90 Euro per la versione base 8/256 GB e 449.90 Euro per il taglio 12/256 GB con design gaming e illuminazione RGB, un incremento che ha però una giustificazione: Nubia Neo 5 GT porta in dote un sistema di raffreddamento attivo con ventola integrata, una novità assoluta per questa fascia di mercato. Ma, come già accaduto con il Neo 3 GT, la dotazione hardware rimane lontana da quello che ci si aspetterebbe da un gaming phone , e le aspettative vanno dunque calibrate di conseguenza.

In termini di dotazione di accessori , la confezione di vendita comprende un cavo USB-C, una cover rigida e una pellicola protettiva da applicare sullo schermo: come da consuetudine per il mercato europeo, l'alimentatore non è incluso nella scatola.

Novità interessante sul fronte della resistenza: Nubia Neo 5 GT è certificato IP64 (ad eccezione del condotto d'areazione che si ferma prevedibilmente a IPX5), il che garantisce protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua: un upgrade concreto rispetto al predecessore di cui non si conosceva alcun rating ufficiale.

La connettività comprende 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS, NFC e un blaster a infrarossi, ma manca ancora il jack audio da 3,5 mm (una scelta difficile da comprendere), mentre la porta USB rimane di tipo 2.0. Presente questa volta il supporto per le eSIM , a differenza del Neo 3 GT che ne era privo. Due SIM fisiche rimangono ovviamente contemplate.

Ereditati direttamente dalla linea REDMAGIC, fanno il loro ritorno i Neo Trigger, i tasti dorsali capacitivi posizionati sul lato destro dello smartphone, ora aggiornati alla versione 5.0 con un touch sampling a 550 Hz e un valore istantaneo di 3049 Hz.

La GPU è una Mali-G615 MC2, anch'essa di rango medio-basso, mentre le memorie si confermano con 8/12 GB di RAM LPDDR Max e 256 GB di storage di tipo UFS 3.1. Una dotazione obiettivamente modesta , che mette in una strana prospettiva la presenza di un sistema di raffreddamento con tanto di ventola integrata che infatti, come vedremo in seguito, risulta a conti fatti sproporzionato.

Dimensioni e peso si assestano rispettivamente su 166.1 × 78.8 × 8.48 mm per 210 grammi, valori tutto sommato standard per la categoria ma che di sicuro non fanno di Nubia Neo 5 GT uno smartphone compatto .

La cornice laterale è piatta, con angoli leggermente arrotondati. Sul lato superiore è ospitato lo speaker secondario, in basso abbiamo l'altoparlante principale, la porta USB-C e il carrellino per le SIM, mentre sul lato destro trovano posto tasto di accensione, bilanciere del volume e i già citati tasti dorsali capacitivi.

Come è lecito attendersi, i materiali sono prevalentemente in plastica : la scocca posteriore e la cornice rispecchiano il posizionamento di mercato, ma bisogna sottolineare come il trattamento della cover trattenga moltissimo le impronte.

Come da tradizione della serie, il Nubia Neo 5 GT non rinuncia a un look volutamente aggressivo , specialmente nella versione Phantom Black che abbiamo ricevuto in prova. Rispetto al Neo 3 GT però, il design risulta - per quanto possibile - più maturo e meno caotico: il retro è completamente piatto, privo del classico bump fotocamere, una scelta estetica non comune nel panorama attuale che conferisce allo smartphone un profilo insolito e abbastanza riconoscibile.

La luminosità di picco di 4.500 nit è un dato che non teme confronti nemmeno con dispositivi ben più costosi, garantendo una leggibilità ottima in ogni condizione di luce esterna. I colori sono vividi e saturi come da tradizione AMOLED, con un contrasto spinto ideale per il gaming.

Sul fronte display, il Nubia Neo 5 GT fa un deciso salto in avanti rispetto al predecessore: il pannello è un AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1.5K (1224 x 2720 pixel) e refresh rate massimo di 144 Hz, una combinazione di tutto rispetto per la fascia di prezzo.

Per le riprese video, il tetto massimo è 4K a 30 FPS con il sensore posteriore , senza possibilità di registrare a 60 FPS nemmeno alle risoluzioni inferiori: perlomeno la stabilizzazione elettronica è disponibile in tutti i formati. La frontale si ferma invece a 1080p a 30 FPS, ma con entrambi gli obiettivi la qualità dei filmati è accettabile e nulla più.

In condizioni di piena luce, la principale se la cava con scatti accettabili per il segmento di riferimento: la presenza del PDAF garantisce una messa a fuoco più rapida rispetto al predecessore, ma i limiti emergono non appena si esce dalla comfort zone della luce diurna. La resa notturna è deludente, lo zoom digitale lascia a desiderare e la modalità ritratto convince a metà. L'assenza di un obiettivo grandangolare rimane un gap importante.

Chi si avvicina a un gaming phone solitamente non lo fa per concedersi scatti d'autore, e Nubia Neo 5 GT non fa eccezione alla regola: il comparto fotografico è ridotto all'essenziale , con il modulo posteriore composto da un obiettivo principale da 50 MP con PDAF e un sensore ausiliario di profondità, mentre sul frontale è presente una selfie cam da 16 MP. Insomma, la stessa dotazione del Neo 3 GT, almeno sulla carta.

Videogiochi e prestazioni

Arriviamo al cuore della questione, che per un gaming phone è inevitabilmente quella delle prestazioni. Il passaggio dall'Unisoc T9100 al MediaTek Dimensity 7400 rappresenta un miglioramento concreto, ma non porta Nubia Neo 5 GT su vette di prestazioni invidiabili: i benchmark che abbiamo eseguito collocano il dispositivo nella fascia medio/bassa dell'attuale mercato Android, a distanze siderali dal "cugino" REDMAGIC 11 Air che al momento della sua uscita aveva un prezzo quasi analogo.

I titoli più pesanti soffrono l'hardware modesto di Nubia Neo 5 GT

Nella pratica, i titoli meno esigenti girano senza particolari problemi, ma salendo di complessità - con Genshin Impact, Zenless Zone Zero e compagnia cantante - si cominciano ad avvertire occasionali stuttering e frame rate instabili, anche abbassando le impostazioni grafiche. Non si replica il disastro del predecessore (che non riusciva nemmeno a far girare Call of Duty: Warzone Mobile), ma il divario rispetto ai gaming phone di fascia alta rimane abissale. I Neo Trigger 5.0 si confermano tra i punti di forza della serie: il campionamento a 550 Hz e la latenza inferiore a 5,5 ms li rendono uno strumento genuinamente utile negli FPS e nei giochi di guida, dove la reattività fa la differenza. L'integrazione con il software è semplice e intuitiva.

Il Game Space 5.0, ereditato dall'ecosistema REDMAGIC, porta con sé i tipici pregi e difetti dell''hub dedicato per gestire i titoli installati, le impostazioni grafiche e del pannello rapido richiamabile a schermo senza interrompere la sessione. Sono nuovi rispetto al predecessore i vari moduli AI (AI Game Space, AI Copilot Demi 2.0), sulla cui utilità pratica non ci sentiamo di mettere la mano sul fuoco. La vera novità rispetto al predecessore è il già citato sistema di raffreddamento attivo Cold-Core Trinity, che integra una ventola fisica interna affiancata da una camera di vapore e da un'ampia superficie di dissipazione termica. È vero che grazie a tutto ciò il dispositivo mantiene le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco prolungate, ma restano forti dubbi che un processore che gira a regimi così bassi abbia davvero bisogno di tutte queste risorse. Senza contare che, quando la ventola gira al massimo, il rumore e le vibrazioni non sono esattamente impercettibili.