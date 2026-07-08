The Crew Motorfest annunciato per Nintendo Switch 2, data di uscita e prezzo

Il lancio è fissato per l' 8 ottobre 2026 al prezzo di 49,99 euro , sia in versione digitale che fisica. La versione retail sarà la consueta scheda con chiave di gioco (o game-key card che dir si voglia), ovvero con il gioco completo da scaricare da internet.

Ubisoft ha annunciato ufficialmente che The Crew Motorfest arriverà su Nintendo Switch 2 tra pochi mesi, confermando le informazioni condivise nelle scorse ore dall'insider billbil‑kun, che aveva svelato la data di uscita e il prezzo di questa conversione.

Cos’è The Crew Motorfest?

The Crew Motorfest è l'ultimo capitolo della serie arcade di corse targata Ubisoft, uscito originariamente nel 2023 su PC, PlayStation e Xbox. Il gioco porta i giocatori a sfrecciare tra le strade e i paesaggi di Honolulu, nelle Hawaii, un'ambientazione esotica che fa da sfondo a un'ampia varietà di eventi e competizioni.

Come nei precedenti capitoli, è possibile esplorare e gareggiare utilizzando diversi mezzi di trasporto: auto, ma anche navi, motoscafi e aeroplani, per un'esperienza di guida più ampia e dinamica. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Nel tempo il titolo è stato arricchito con aggiornamenti, stagioni gratuite e DLC, con un supporto post-lancio tuttora attivo. Ubisoft non ha offerto conferme al riguardo, ma è lecito supporre che che la versione Nintendo Switch 2 includerà fin da subito tutti i contenuti gratuiti e a pagamento pubblicati finora.

Aggiornamento delle 19:20: abbiamo modificato il testo della notizia ora che è arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Ubisoft.