Patch Tuesday, Microsoft cambia strategia e punta sull'IA per migliorare la sicurezza di Windows

Il Patch Tuesday di giugno ha corretto oltre 200 vulnerabilità, tra cui diverse classificate come critiche o già potenzialmente utilizzabili da criminali informatici. Ebbene, Microsoft ha intenzione di rafforzare ulteriormente la sicurezza degli utenti e dei dispositivi affidandosi all'intelligenza artificiale. L'obiettivo è individuare il più rapidamente possibile eventuali vulnerabilità e intervenire prima che possano essere sfruttate da malintenzionati per condurre attacchi informatici.

Il ruolo dell’IA nelle prossime patch

Con l'utilizzo dell'IA potremo aspettarci un numero maggiore di aggiornamenti di sicurezza. Come vi abbiamo anticipato, Microsoft ha intenzione di affidarsi all'intelligenza artificiale per individuare un maggior numero di problemi e accelerare il lavoro di sviluppo necessario per risolverli. L'obiettivo è quindi quello di garantire sicurezza e protezione costanti. "Il ritmo con cui vengono individuate le vulnerabilità sta cambiando grazie ai progressi nell'intelligenza artificiale, che consentono di individuare un maggior numero di problemi, più rapidamente e su una quantità maggiore di codice, grazie a nuovi meccanismi in grado di accelerare sia l'individuazione che l'analisi", spiega Microsoft.

"Il modo più rapido per ridurre l'esposizione dei clienti è individuare i problemi prima che gli aggressori possano sfruttarli. Windows sta ampliando le proprie capacità su tutta la piattaforma per individuare i problemi in anticipo, accelerare il lavoro di sviluppo necessario per risolverli, rafforzare la convalida e fornire aggiornamenti tempestivi e di alta qualità che garantiscano la protezione dei clienti".