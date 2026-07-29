Galaxy Z Fold8 convince: boom di prevendite per il nuovo pieghevole Samsung

Sono passati pochi giorni dalla presentazione del Galaxy Z Fold8 , il nuovo pieghevole Samsung con formato a passaporto. Il foldable avrebbe già conquistato l'interesse di numerosi utenti, con una fase di preordine che, secondo le prime indiscrezioni, starebbe andando oltre le aspettative dell'azienda. La domanda registrata sarebbe infatti superiore alle stime iniziali , tanto da causare possibili difficoltà nella disponibilità immediata del dispositivo. Vediamo meglio i dettagli.

I primi dati

A riportare le informazioni sono il leaker Ice Universe e il forum Naver. "Ho la sensazione che il Galaxy Z Fold 8 diventerà il dispositivo pieghevole più venduto nella storia di Samsung. Al momento, stando alle informazioni provenienti dalla Corea del Sud e da altre località, il volume dei preordini ha superato di gran lunga quello del Fold 8 Ultra", ha scritto Ice Universe.

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Non è mancato un certo scetticismo da parte di alcuni utenti, considerato il prezzo piuttosto elevato (a partire da 2.099 €). Tuttavia, questo tipo di formato offre maggiore versatilità: da chiuso, lo schermo esterno in 10:16 è pensato soprattutto per lo scorrimento di Reel, Shorts e contenuti verticali, mentre il display interno in 4:3 può essere sfruttato per videogiochi, filmati orizzontali, navigazione web e lettura di e-book.

Galaxy Z Fold8

In alcuni mercati, la colorazione esclusiva "Pistachio" è tornata disponibile sul sito ufficiale Samsung, ma gli ordini effettuati ora potrebbero subire ritardi significativi, con consegne previste addirittura per ottobre. Un segnale che sembrerebbe confermare una richiesta superiore alle aspettative iniziali. Diversa invece la situazione per il Galaxy Z Fold8 Ultra, che non starebbe registrando problemi di disponibilità, con scorte attualmente sufficienti a soddisfare la domanda.