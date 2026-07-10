Huawei anticipa i nuovi FreeClip 2 S: dal 14 luglio arrivano gli auricolari "gioiello" anti-dolore

Huawei si appresta a presentare nuovi dispositivi audio indossabili. Il colosso cinese ha infatti annunciato ufficialmente la data di debutto del nuovo modello della gamma FreeClip , fissata per il prossimo 14 luglio. Il dispositivo rappresenta l'evoluzione diretta di una categoria, quella degli auricolari open-ear, che sta registrando un vero e proprio boom di vendite globale a discapito delle classiche cuffiette in-ear con gommini.

Il nuovo Airy C-bridge: 22 fasi per un effetto metallo lucido

La vera evoluzione di questa generazione, denominata Huawei FreeClip 2 S, risiede nei materiali e nell'estetica strutturale. Huawei ha riprogettato l'archetto flessibile che unisce le due estremità dell'auricolare, introducendo la tecnologia Airy C-bridge:

silicone liquido : l'archetto è rivestito in un materiale ultra-morbido che riduce a zero la pressione sulla cartilagine dell'orecchio, garantendo una stabilità totale anche durante la corsa o gli allenamenti intensi;

: l'archetto è rivestito in un materiale ultra-morbido che riduce a zero la pressione sulla cartilagine dell'orecchio, garantendo una stabilità totale anche durante la corsa o gli allenamenti intensi; verniciatura a 22 stadi: la superficie è stata sottoposta a un complesso processo produttivo che le conferisce una finitura metallica lucida, capace di riflettere la luce con sfumature cangianti a seconda dell'inclinazione, proprio come un gioiello prezioso.

L'immagine promozionale fornita da Huawei

A differenza degli auricolari tradizionali, la struttura a clip non occlude il canale uditivo. Questo dovrebbe azzerare i problemi di igiene legati all'umidità e previene l'affaticamento acustico, consentendo di indossare le cuffie per l'intera giornata lavorativa senza alcun fastidio.

Sotto la scocca "fashion", i nuovi FreeClip ereditano la raffinata architettura acustica introdotta nei laboratori del brand. Gli auricolari integrano un driver a doppio diaframma ad alta sensibilità, progettato per compensare il limite storico delle cuffie aperte: la resa dei bassi. Le frequenze basse dovrebbero risultare così profonde e corpose, mentre gli alti prometto di mantenere una definizione cristallina.

Restano confermati i sistemi intelligenti di direzionamento del suono. Grazie a sofisticati algoritmi acustici inversi, l'auricolare proietta la musica esclusivamente verso l'interno del canale uditivo dell'utente, impedendo a chi si trova a pochi centimetri di distanza di ascoltare i nostri brani o le nostre telefonate private.

I dati di mercato certificano la bontà della strategia di Huawei: la serie FreeClip ha conquistato il primo posto nelle spedizioni globali di auricolari a clip nel biennio 2024-2025, complici i prestigiosi premi internazionali come l'iF Design Award 2026. Il nuovo modello sarà acquistabile sullo store ufficiale a partire dal 14 luglio 2026. Per celebrare il lancio, Huawei ha attivato una promozione dedicata agli utenti che si registreranno sul portale: un coupon esclusivo del valore di 40€, da utilizzare al momento dell'acquisto, e gli esclusivi charm firmati Les Néréides, pensati per personalizzare gli auricolari con un tocco di stile.

Per saperne di più su questa tipologia di auricolari, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione degli Huawei FreeClip 2.