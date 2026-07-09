Huawei sarebbe al lavoro su un nuovo chipset Kirin per PC in vista dei futuri computer con HarmonyOS

Huawei potrebbe ampliare ulteriormente la propria strategia nel settore dei computer sviluppando un nuovo processore Kirin dedicato ai PC. Le informazioni, diffuse da un noto informatore su Weibo, suggeriscono che l'azienda cinese non sia impegnata soltanto nella realizzazione di nuovi chipset per smartphone 5G, ma stia lavorando anche a una piattaforma destinata ai futuri computer desktop.
Secondo l'indiscrezione, Huawei starebbe preparando più di una variante del proprio processore per PC. Sebbene non siano stati forniti dettagli precisi sulle differenze tra le versioni, tutto lascia pensare allo sviluppo di una nuova generazione di chipset Kirin progettata per migliorare le prestazioni dei prossimi dispositivi desktop.
Huawei e i processori Kirin destinati ai PC con HarmonyOS
Queste informazioni si inseriscono in un contesto già noto. Huawei ha infatti confermato di essere al lavoro su un nuovo computer desktop basato su HarmonyOS, il sistema operativo sviluppato internamente dall'azienda.
Le precedenti indiscrezioni indicavano che il dispositivo sarebbe entrato nella fase di test tra luglio e agosto, con una possibile presentazione ufficiale prevista per il mese di settembre, probabilmente nello stesso periodo del debutto della futura serie Mate 90.
Le prime anticipazioni avevano inoltre indicato l'utilizzo del processore Kirin X90, una soluzione caratterizzata da frequenze operative superiori rispetto alla configurazione standard. Le nuove indiscrezioni sembrano rafforzare questa ipotesi, suggerendo che Huawei possa introdurre una versione ulteriormente ottimizzata del chip.
Ulteriori dettagli sulle indiscrezioni relative al nuovo chip Kirin per i PC Huawei
L'attuale Kirin X90 dispone di una configurazione composta da 10 core e 20 thread. Secondo le specifiche trapelate in precedenza, il processore integra 8 core operanti a 2,31 GHz e altri 12 core a 2,05 GHz, affiancati dalla GPU Maleoon 916.
Le informazioni più recenti lasciano intendere che la futura versione possa beneficiare di un'ottimizzazione dei core di elaborazione, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli tecnici sulle eventuali modifiche architetturali, sulle frequenze operative o sulle prestazioni attese.
Huawei, dal canto suo, non ha ancora comunicato alcuna informazione ufficiale riguardo ai processori destinati ai PC previsti per il 2026. Di conseguenza, tutte le indiscrezioni emerse finora devono essere considerate con prudenza fino all'arrivo di conferme ufficiali.