Google potrebbe introdurre il supporto a LPDDR5X e LPDDR6 al Tensor G7: prestazioni IA al top per i Pixel 12

Il futuro Tensor G7, processore destinato con ogni probabilità alla gamma Google Pixel 12, potrebbe introdurre un'importante evoluzione sul fronte della memoria, offrendo miglioramenti significativi soprattutto nelle attività legate all'intelligenza artificiale. Si tratta però di un'indiscrezione che, almeno per il momento, non ha ricevuto conferme ufficiali.

Secondo quanto riportato dall'insider Reptalica, Google starebbe effettuando test del Tensor G7 con due differenti tipologie di memoria: LPDDR5X e la più recente LPDDR6. L'adozione di quest'ultima potrebbe incrementare sensibilmente la larghezza di banda disponibile, favorendo una comunicazione più rapida tra processore e memoria.