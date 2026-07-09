NVIDIA amplia l’infrastruttura GeForce NOW e annuncia i nuovi titoli in arrivo all'interno del catalogo

NVIDIA continua ad ampliare la propria infrastruttura dedicata al cloud gaming con una nuova importante aggiunta per gli utenti canadesi di GeForce NOW. La società ha attivato un nuovo server equipaggiato con GeForce RTX 5080 a Toronto, offrendo agli abbonati della zona un accesso più veloce alle tecnologie hardware di ultima generazione.

Grazie a questo aggiornamento, gli utenti con abbonamento Ultimate possono sfruttare la potenza delle GPU RTX 5080 sull'intero catalogo disponibile tramite GeForce NOW.

La piattaforma permette di giocare in streaming con risoluzione fino al 4K e supporto per monitor ultrawide compatibili, raggiungendo frequenze fino a 120 FPS. Sono inoltre disponibili le tecnologie proprietarie NVIDIA, tra cui DLSS, ray tracing e NVIDIA Reflex.