NVIDIA amplia l’infrastruttura GeForce NOW e annuncia i nuovi titoli in arrivo all'interno del catalogo

NVIDIA continua ad ampliare la propria infrastruttura dedicata al cloud gaming con una nuova importante aggiunta per gli utenti canadesi di GeForce NOW. La società ha attivato un nuovo server equipaggiato con GeForce RTX 5080 a Toronto, offrendo agli abbonati della zona un accesso più veloce alle tecnologie hardware di ultima generazione.
Grazie a questo aggiornamento, gli utenti con abbonamento Ultimate possono sfruttare la potenza delle GPU RTX 5080 sull'intero catalogo disponibile tramite GeForce NOW.
La piattaforma permette di giocare in streaming con risoluzione fino al 4K e supporto per monitor ultrawide compatibili, raggiungendo frequenze fino a 120 FPS. Sono inoltre disponibili le tecnologie proprietarie NVIDIA, tra cui DLSS, ray tracing e NVIDIA Reflex.
GeForce NOW e le novità per NTE: Neverness to Everness
Tra le novità della settimana arriva anche il nuovo aggiornamento "999 Nights" per NTE: Neverness to Everness, ora accessibile tramite il cloud senza necessità di scaricare file aggiuntivi o occupare spazio sul dispositivo.
L'aggiornamento introduce diversi contenuti, tra cui una nuova modalità di gioco, due nuovi personaggi dotati di abilità avanzate, nuovi abiti e una particolare motocicletta.
Questa versione prepara inoltre il terreno per una futura introduzione dei controlli touch nativi su GeForce NOW, una funzionalità destinata a rendere più semplice l'utilizzo del servizio anche sui dispositivi compatibili con input tramite schermo.
Ulteriori novità per Granblue Fantasy: Relink e la lista dei nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW
Anche Granblue Fantasy: Relink riceve nuovi contenuti grazie alla demo "Endless Ragnarok", che amplia l'esperienza con nuovi elementi narrativi, avversari inediti e ulteriori modalità di gioco. L'espansione offre quindi nuove opportunità per tornare nel mondo del titolo e affrontare sfide aggiuntive.
Ecco, invece, la lista dei giochi disponibili già questa settimana:
- Esports Manager 2026 (Nuova uscita su Steam, disponibile dal 06/07)
- Assassin's Creed Black Flag Resynced (Nuova uscita su Steam e Ubisoft Connect, disponibile dal 09/07)
- Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Demo (Disponibile su Steam)
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