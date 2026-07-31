Xbox Cloud Gaming si espande su TV Hisense e altre smart TV, con l'app dedicata

Microsoft ha annunciato una ulteriore espansione di Xbox Cloud Gaming direttamente su smart TV, in questo caso con un accordo che porterà l'app dedicata all'interno delle TV Hisense e di altre marche con il supporto per il sistema operativo VIDAA.

Abbiamo visto che la medesima app funziona già con le smart TV Samsung attraverso il sistema Samsung Gaming Hub e con alcune smart TV LG, oltre che su Amazon Fire TV, ma con un'ulteriore espansione arriva ora anche su Hisense e altri marchi che supportano l'OS VIDAA.

In questo caso si parla di modelli di smart TV prodotti a partire dal 2024 principalmente, che adesso possono installare l'app di Xbox Cloud Gaming e collegare un controller compatibile.