Xbox Cloud Gaming si espande su TV Hisense e altre smart TV, con l'app dedicata

Microsoft ha annunciato una ulteriore espansione di Xbox Cloud Gaming direttamente su smart TV, in questo caso con un accordo che porterà l'app dedicata all'interno delle TV Hisense e di altre marche con il supporto per il sistema operativo VIDAA.
Abbiamo visto che la medesima app funziona già con le smart TV Samsung attraverso il sistema Samsung Gaming Hub e con alcune smart TV LG, oltre che su Amazon Fire TV, ma con un'ulteriore espansione arriva ora anche su Hisense e altri marchi che supportano l'OS VIDAA.
In questo caso si parla di modelli di smart TV prodotti a partire dal 2024 principalmente, che adesso possono installare l'app di Xbox Cloud Gaming e collegare un controller compatibile.
Basta un controller e una TV
In sostanza, la soluzione in questione consente di giocare ai titoli su Xbox Cloud attraverso l'abbonamento Game Pass senza dover utilizzare hardware dedicato ma semplicemente avviando l'app sulla TV e utilizzando un controller compatibile.
Per utilizzare l'app di Xbox è dunque necessario avere una smart TV con sistema operativo VIDAA Hisense o di altra marca (l'OS viene supportato anche da vari modelli Toshiba, Loewe, Sharp e Tele System) con OS in versione 9.6 o superiore.
È ovviamente necessario avere un abbonamento a Game Pass attivo, con tier Ultimate, Premium o Essential, e un controller wireless compatibile, come il controller Xbox ma non solo, oltre ovviamente a una connessione internet piuttosto stabile e ad alta velocità.
Partendo da questi presupposti, basta scaricare l'app Xbox, collegarsi al proprio account e accedere al catalogo per giocare in streaming attraverso l'infrastruttura Xbox Cloud Gaming.