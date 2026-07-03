Il lettore disco di PS5 sta andando a ruba, Sony limita la vendita

Ad ogni modo, la reazione di Sony è stata rapida e si tratta probabilmente dell'unico modo per affrontare eventi del genere: acquisti limitati a un dispositivo per utente, così da scoraggiare pratiche votate al lucro.

Naturalmente anche la pista dei bagarini è plausibile : come già accaduto in passato, può darsi che gruppi organizzati abbiano preso di mira il lettore disco, cominciando ad acquistarlo in massa per poi eventualmente rivenderlo in una situazione di mancata disponibilità.

Non è ancora chiaro costa stia succedendo: l'annuncio di alcuni giorni fa, secondo cui PlayStation smetterà di pubblicare giochi in formato fisico a partire dal 2028, potrebbe aver senz'altro contribuito a questa situazione, spingendo gli utenti a recuperare il drive prima dell'arrivo di ulteriori novità.

A quanto pare il lettore disco di PS5 sta andando a ruba : la domanda per il dispositivo è schizzata improvvisamente alle stelle, al punto che Sony ne ha limitato la vendita su PlayStation Direct a una sola unità per utente.

Una situazione complicata?

Sappiamo che Sony ha già ridotto la produzione di dischi PlayStation e che dunque la sua decisione difficilmente verrà revocata, ponendo un limite temporale preciso per la pubblicazione di nuovi titoli first party su supporto fisico e l'incognita di cosa faranno gli altri publisher.

È interessante in tal senso un avviso presente nella pagina del lettore disco di PS5, che recita: "Da gennaio 2028 i giochi di nuova pubblicazione su PlayStation saranno disponibili per l'acquisto sul PlayStation Store e presso i rivenditori esclusivamente in formato digitale."

"I dischi dei giochi pubblicati prima di gennaio 2028 potranno continuare a essere utilizzati su questa console." Una cosa che davamo per scontata, anche se di questi tempi non è il caso di trarre conclusioni senza una conferma ufficiale.